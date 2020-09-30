Эксперты: в Красноярске из десяти образцов кефира безопасны только четыре Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский центр стандартизации, метрологии и измерений решил протестировать один из самых востребованных у горожан кисломолочных продуктов – кефира. В торговых сетях приобрели 10 образцов от разных производителей с массовой долей жира 2,5 %.

Поскольку кефир – это продукт с небольшим сроком годности, на местном рынке в основном представлены местные предприятия, либо из близлежащих регионов – Хакасии, Алтайского края и Кемеровской области.

Кефир исследовался в испытательном центре ФБУ «Красноярский ЦСМ» по физико-химическим и микробиологическим показателям. По итогам качественной и безопасной признана продукция только четырех торговых марок, назовем их:

- «Никольское здоровье» (Красноярский край);

- «Назаровский кефир» (Красноярский край);

- «Семенишна» (республика Хакасия);

- «Провинция Солгон» (Красноярский край).

В шести образцах эксперты обнаружили нарушения по микробиологическим показателям и количеству жизнеспособных молочнокислых бактерий.

Ну, и были замечания по маркировке: не все товаропроизводители указали условия хранения продукта после вскрытия упаковки, что является нарушением.