Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 сентября 2020: жертвами заболевания стали 550 человек

На утро 30 сентября в Красноярском крае, по данным оперативного штаба, официально зарегистрировано 19 887 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе 9, в том числе за последние сутки – 112 случаев. По-прежнему лидирует Красноярске – 31 случай за сутки, 10 случаев в Ачинске (всего 1127), 8 случаев в Минусинске (всего 413), 8 – в Енисейске (130) и плюс 8 случаев в Пировском районе (всего 89). По-прежнему меньше всего заболевших в Игарке – всего 3 человека за семь период пандемии.

По количеству выздоровевших: всего 15 235 человек, за сутки 79. По количеству умерших – всего 550, за сутки новых погибших от коронавируса нет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 692,0. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 512 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 212. Снято с медицинского наблюдения 39 354 чел., в т.ч. за последние сутки – 204.

Проведено тестов на коронавирус всего 960 954, из них за последние сутки 5 875.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.