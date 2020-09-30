Технологии безналичных платежей выходят на новый уровень

В нашу жизнь все увереннее входит новый сервис – Система быстрых платежей. Фото: Анастасия Осипова

Виртуальные рубли, безналичные платежи все больше вытесняют из нашей жизни бумажные деньги и звонкие монеты. Мы привыкли к переводам с карты на карту, оплате покупок в онлайне, к расчетам на кассе в одно касание картой, телефоном, даже часами. Недавно в нашей жизни появился новый термин – Система быстрых платежей. Что это? Какие возможности открывает для нас эта система, мы говорим с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.

Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России

- Сергей Николаевич, доля безналичных платежей растет. Эта тенденция не преувеличена, Красноярцы действительно активно пользуются картами?

- Чтобы оценить это, предлагаю обратиться к статистике. Если посмотрим объемы переводов с карты на карту жителями края, то во втором квартале 2017 года мы с вами совершили около 13 миллионов операций на сумму 74 миллиарда рублей, через год - в два раза больше, а в том же втором квартале текущего года объемы выросли уже в 3 раза – то есть мы с вами произвели 40 миллионов операций на 192 миллиарда рублей. И это только переводы друг другу.

Как мы пользовались картами лет десять назад? Обналичивали деньги в банкоматах. Покупкой была лишь каждая десятая операция с картой. Сегодня ситуация обратная. Операции по снятию наличных составляют менее 10%, остальные – покупки, оплата услуг и безналичные переводы.

- В этом году часто обсуждались вопросы комиссий за такие переводы. Что поменялось?

- Во-первых, в июне этого года был отменен так называемый банковский роуминг, согласно которому взимались комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Ну, например, ваш родственник живет в соседней Хакасии, вы с ним клиенты одного банка, и вы переводите ему деньги. Так вот, до 14 июня вы, скорее всего, заплатили бы комиссию, а после этой даты взимание платы за эту услугу стало незаконным.

Ну, и еще одно не менее приятное событие: в нашу жизнь все увереннее входит новый сервис – Система быстрых платежей, или СБП. Сейчас россияне могут совершать межбанковские переводы бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц.

- Возвращаясь к тарифам, вы сказали, межбанковские переводы по Системе быстрых платежей бесплатные?

- Да, с 1 мая 2020 года через СБП граждане могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц. При переводах свыше этой суммы комиссия банков составляет до 0,5% от перевода и в любом случае не более 1,5 тысяч рублей. Это меньше, чем при любых других способах перевода.

- Разницы нет, в каком банке счет, система работает одинаково для всех банков?

- Пользоваться могут клиенты тех банков, которые стали участниками системы. На сегодня все крупнейшие банки уже к ней подключились, всего в системе свыше 150 банков. А до конца года ее участниками должно стать большинство российских банков. Актуальный список можно посмотреть на сайте Национальной системы платежных карт.

- Как активно развивается Система быстрых платежей?

- С подключением всех крупных участников она стала более доступной, а значит, и более востребованной россиянами. Показательная статистика: объем операций в целом по стране через этот сервис во втором квартале 2020 года был почти вдвое больше, чем в первом.

На 1 августа 2020 года в системе было проведено около 27 млн операций на общую сумму более 228 млрд рублей.

Платеж уходит сразу, и через несколько секунд деньги уже будут у получателя

- Для тех, кто пока не в курсе, давайте поясним, как сделать перевод в СБП, на что обратить внимание?

- Чтобы сделать перевод, нужно зайти в мобильное приложение своего банка, который является участником системы, выбрать в меню перевод по номеру телефона или перевод по СБП, ввести номер мобильного телефона того, кому отправляете деньги, и определить банк получателя. Кстати, банк получателя тоже должен быть в системе. Затем вводите сумму и отправляете. Особенное внимание обратите на то, кому и сколько денег вы переводите. Платеж уходит сразу, и через несколько секунд деньги уже будут у получателя. Узнать, как именно переводить в каждом конкретном случае, можно на сайте НСПК или уточнить в своем банке

- А если нет банковской карты?

- Система быстрых платежей позволяет переводить деньги с любого счета на любой счет. В переводах не задействована банковская карта, здесь идентификатором выступает номер мобильного телефона.

- Насколько защищена система с точки зрения обеспечения безопасности пользователей?

- Система безопасности сервиса разрабатывалась очень скрупулезно, удалось создать надежную многоуровневую защиту, которую обеспечивают Банк России, Национальная система платежных карт и банк клиента. В сервисе реализован обмен информацией между банками-участниками. Например, если в одном банке «засветился» номер телефона, который был использован для совершения несанкционированной операции, его передадут всем участникам для определения операции, которая может проводиться без согласия клиента. Это позволяет выявлять атаки и не допускать потерь клиентов банков.

- А это не упростило жизнь для телефонным мошенникам? Главное ведь уговорить перевести деньги по номеру телефона?

- Нет. Мошенников в меньшей степени интересуют мгновенные переводы. Они пытаются завладеть счетом, аккаунтом пользователя, привязать свой телефон к его онлайн-банку. Для этого они используют социальную инженерию, обманом выманивают у человека информацию о его карте, кодах из СМС. Это другой масштаб, когда они получают доступ к средствам клиента. В этом смысле платежи по Системе быстрых платежей им не интересны.

- Как дальше будет развиваться система?

- Сегодня это сервис, который прежде всего рассчитан на межбанковские переводы для граждан. Но уже сейчас развивается оплата по QR-кодам. В Красноярске этого еще нет, но, думаю, это дело ближайшего будущего. В этом случае Система быстрых платежей становится альтернативой или дополнением к традиционному эквайрингу. Банк России установил тарифы, которые банки могут взимать с организаций для оплаты товаров или услуг. Они различаются по видам товаров и в среднем существенно меньше, чем платежи торговых организаций банку-эквайеру. Кроме того, деньги на счет поступают мгновенно, а не через день-два, как при эквайринге. Очевидно, что бизнесу эта технология интересна. Для потребителя свой плюс – возможность оплатить покупку альтернативным и удобным способом. Статический QR-код может быть просто распечатан на бумаге около кассы. В этом случае покупателю при оплате нужно ввести сумму покупки и подтвердить ее. Чтобы эта история стала повсеместной, нужно время для формирования новых платежных привычек. Технологии развиваются, уверен, СБП станет таким же привычным для нас сервисом, как и банковская карта.

А задачи текущие – подключение новых участников, новых организаций. Не за горами оплата через систему налогов, госпошлин и других государственных платежей, услуг ЖКХ, развитие переводов от компаний гражданам. Например, уже сейчас некоторые банки реализовали возможность выплаты корпоративным клиентам зарплаты через Систему быстрых платежей. Одним словом, технологии уже существуют, дело за формированием привычки пользоваться удобным сервисом.

НАША СПРАВКА

Система быстрых платежей разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Она начала работать с января прошлого года.

СБП – это сервис, позволяющий, в первую очередь, делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона. Деньги можно переводить со счета на счет в разных банках - участниках системы самим себе, друг другу, а также совершать платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги. Кроме этого, в системе реализована возможность оплаты в торгово-сервисных предприятиях с помощью QR-кодов. Некоторые банки уже предоставляют такую услугу бизнесу.