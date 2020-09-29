В Красноярском крае, Хакасии и Тыве обустроили 20 аварийно-опасных участков автомобильных дорог

Шумовые полосы. Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

На трассе Р-255 «Сибирь» в Малиновке Ачинского района Красноярского края дорожники установили 23 опоры и 26 светильника, а также автоматизированную систему, позволяющую в удаленном доступе контролировать включение и выключение электроосвещения и в реальном времени следить за исправностью работы каждого из имеющихся светильников. Общая протяженность линий электроосвещения здесь составляет более 500 м.

Дорожная разметка на автодорогах. Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

На автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в Козульском, Емельяновском, Рыбинском, Манском, Иланском районах края для привлечения внимания участников дорожного движения и возможного предотвращения выезда водителей на встречную полосу нанесена осевая структурная дорожная разметка общей протяженностью более 9 км, а также шумовые полосы красного и белого цвета, обозначающие приближение к опасному перекрестку, повороту или пешеходному переходу.

На опасном повороте в Емельяновском районе края на км 783+900 трассы Р-255 «Сибирь» установили 42 импульсных дорожных знака со световой индикацией оптико-волоконного типа с питанием от солнечных электростанций. В темное время суток световая индикация данных знаков работает в попеременном режиме свечения, обеспечивая повышенную видимость траектории движения опасного поворота.

Кроме того, на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» установили 100 дорожных знаков, из них 5 – в Ачинском районе края, 5 – в Козульском, 29 – в Емельяновском, 6 – в Манском, 33 – в Уярском, 16 – в Рыбинском и 6 – в Иланском районе края.

Установлены новые дорожные знаки. Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

На трассе Р- 257 «Енисей» установили 112 дорожных знаков, из них 52 – в Свердловском районе г.Красноярска, 30 – в Минусинском районе края, 14 – в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия, 16 – в Кызылском и Улуг-Хемском районе Республики Тыва. Важно отметить, что все знаки изготовлены на флуоресцентных щитах с высокой интенсивностью световозвращения, что обеспечивает их отличную видимость в любое время суток и предупреждает водителей о приближении к опасному участку дороги.

Также на участке федеральной дороги Р-257 «Енисей» в Кызыльском и Улуг-Хемском районах Республики Тыва установили структурную дорожную разметку общей протяженностью более 1 км.