Депутаты Красноярского горсовета проверили состояние городских кладбищ. Фото: пресс-служба Горсовета

На красноярском кладбище Бадалык продолжается реконструкция центральной аллеи. Депутаты Красноярского городского Совета на этой неделе проверили, как ведутся эти работы. Во встрече также приняли участие представители департамента городского хозяйства, УДИБ и подрядных организаций, которые сейчас занимаются благоустройством территории кладбища. Обсуждались вопросы содержания и ремонта погостов, а также расходования бюджетных средств, выделенных на вывоз мусора, строительство новой Аллеи Славы на Бадалыке и инвентаризацию всех захоронений в Красноярске.

Вопросы содержания мест захоронений находятся под постоянным контролем депутатов горсовета Красноярска. С начала нынешнего созыва народные избранники неоднократно выезжали на различные городские кладбища. И не только обсуждали текущее состояние погостов, но и участвовали в благоустройстве и уборке бесхозных могил.

На красноярском кладбище Бадалык продолжается реконструкция центральной аллеи. Фото: пресс-служба Горсовета

Генеральной уборкой городских погостов Красноярск занялся в прошлом году, когда у муниципалитета появилась возможность привлечь на это бюджетные средства. Отходы на этих территориях копились десятилетиями. Сейчас ситуация меняется на глазах – организованы и очистка уже захламлённых участков, и механизм сбора нового мусора.

– С прошлого года начали чистить завалы, что копились десятилетиями внутри секторов, - говорит Павел Штрек, начальник отдела организации похоронного дела МКУ «Управление дорог‚ инфраструктуры и благоустройства». — Цивилизованное обращение с отходами начало действовать на всей территории города, надо, чтобы такой порядок был и на кладбищах. Уже оборудованы и действуют мусорные площадки, а также рассчитано, где необходимо обустроить дополнительные места для сбора отходов. Также в этом году массово занимаемся чисткой внутри секторов».

Колоссальный масштаб работ, по словам Павла Вернеровича, требует дополнительного финансирования. Возможность направить средства на эти цели депутаты будут рассматривать во время ближайшей корректировки бюджета.

Как отметила на встрече председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина, видно, что сделано уже очень многое, деньги используются по назначению. Она напомнила, что и в прошлом году потребовалась корректировка – нужны были средства на зимнюю уборку погостов. И в нынешнем году депутаты рассмотрят вопросы увеличения расходов на содержание кладбищ и вывоз с их территории мусора, в том числе крупногабаритного.

– Кладбище – это не свалка, - отметила Наталия Вячеславовна. – Понятно, что решить проблему вывоза отходов, которые копились годами, тяжело, но постепенно это удаётся. При этом, если на Бадалыке можно задействовать спецтехнику, то на старых кладбищах, например, Троицком, требуется ручной труд.

Фото: пресс-служба Горсовета

Проинспектировали депутаты и строительную площадку нового участка Аллеи Славы. Сейчас здесь завершена планировка, на пешеходных дорожках укладывается брусчатка, в ближайшее время будет организовано освещение. Стоит сказать, что большие работы на крупнейшем погосте Красноярска стартовали ещё в прошлом году, когда муниципалитет выделил средства на ремонт входной группы кладбища Бадалык. Деньги пошли на замену асфальта, озеленение, устройство газонов и пешеходных дорожек, освещение.

По общему мнению депутатов, места захоронений в Красноярске уже преобразились.

– Внешний вид меняется на глазах, - говорит заместитель председателя горсовета Андрей Козиков. – Второй год подряд администрация города с участием краевого бюджета выделяет деньги на благоустройство. Есть поговорка: состояние кладбищ характеризует состояние общества. Наша обязанность содержать, благоустраивать, поддерживать и отдавать дань нашим предшественникам.

Андрей Викторович считает, что программу благоустройства городских погостов необходимо продолжить, заложив на неё необходимое финансирование. При этом с Бадалыка переходить на такие запущенные кладбища, как, например, Шинников. «Там и с забором, и с дорогами, и в целом всё сложно. Но в ближайшие год – два постараемся навести там порядок», - выразил уверенность депутат.

– Уже заметно, что в городе начала складываться новая культура отношения к местам памяти, - говорит Наталия Фирюлина. – Содержание погостов – показатель общего уважения горожан к самим себе.

Ещё один вопрос, о котором шла речь на выездном совещании — инвентаризация захоронений. В этом году началась большая работа, результатом которой станет электронная база данных по всем могилам, существующим в городе. Сейчас ведётся сбор сведений о захоронениях из самых разных источников. До 1 января эта работа будет завершена, после чего начнётся формирование электронного справочника, доступ к которому в перспективе сможет получить любой желающий.

По итогам выездного совещания депутаты приняли решение рекомендовать администрации города Красноярска увеличить объем финансирования на содержание кладбищ. Стоит напомнить, что в Красноярске находится 10 погостов, на их текущее содержание в 2020 году выделено 25 миллионов 100 тысяч рублей.