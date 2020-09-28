Замуровали или похоронили: мужчина откопал на даче загадочный каменный короб со скелетом человека

В Хакасии мужчина откопал на даче загадочный каменный короб со скелетом человека. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Жестокое убийство или обычное захоронение? Загадочную находку сделал дачник в Хакасии: на своем участке он откопал каменный короб, а в нем скелет человека. Все произошло буквально вчера, 27 сентября, на улице Рябиновой, это в окрестностях Абакана.

Мужчина решил выкорчевать дерево, которое ему мешало. Подцепил мощные корни, а там – что-то странное… Сложенное из камней подобие саркофага, в котором осколки человеческих костей. Обомлев, кинулся к следователям. Останки измерили и вывезли – чтобы эксперты могли изучить их в лаборатории.

Хотел залить фундамент, а отрыл скелет. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Каково же было удивление специалистов, когда в тот же день поступил второй звонок. И точно такого же содержания. Хозяин дома на улице Молодежной (и снова в Абакане) рыхлил почву, чтобы подготовить заливку фундамента пристройки. И тут наткнулся на скелет человека. Шок – давай звонить оперативным службам.

По предварительным данным экспертов, останкам больше 300 лет. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

И вот предварительные данные экспертов: давность захоронения останков – больше 300 лет. То есть 18 век, время покорения Сибири. Но что это было – расправа или упокоение – еще нужно выяснить сотрудникам следственного комитета.

Назначена экспертиза, которая установит точную давность захоронений, возраст, пол, возможное наличие травм. Так что выводы еще делать рано.

КСТАТИ

По данным из открытых источниках, на Руси была традиция хоронить богатых и власть имущих горожан в каменных саркофагах. (Они могли иметь форму ящика, человеческого тела, ладьи…). Так хотели показать свою приверженность византийской культуре. Но это было до 15 века, потом храмы с родовыми усыпальницами возводились все реже и реже. Тем более здесь идет речь о Сибири, которую издревле населяли самые разные народы. Может, усопшие принадлежат как раз к ним? Как бы то ни было, ответить на эти вопросы предстоит следователям а потом, возможно, и ученым.