Благодаря конкурсу «Мы смотрим в будущее» эвенкийские школьники узнали больше о профессии нефтяника

Взволнованные, нарядные, немного смущенные, но очень счастливые и гордые - так выглядели ребята, победившие в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ школьников «Мы смотрим в будущее». Он проводился при поддержке «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в средней школе села Байкит Эвенкийского района.

- Целью мероприятия было датьшкольникам представление о труде нефтяников, - рассказала пресс-секретарь «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Мария Безрукова. - Помочь расширить их знания о природных богатствах Красноярского края и отразить эти знания в науке и творчестве.

Свои научно-исследовательские работы конкурсанты посвятили самым разнообразным темам - от экологии до развития искусственного интеллекта на производстве.В состав жюри вошли, как опытные работники «Славнефть-Красноярскнефтегаз», таки молодые специалисты - постоянные участники научно-технических конференций, авторы собственных инновационных идей.

В рамках литературных состязаний участникам предлагалось создать эссе, рассказ, сказку или стихотворение по двум темам -«Нефть – богатство Сибири» или «Моя семья – нефтяники». Пятиклассник Антон Килижековвыбрал второй вариант. Он посвятил свою работу дедушке - Михаилу Терентьеву, одному из первооткрывателей Куюмбинского месторождения в 1974 году.Мальчик внимательно изучил документы и фотографии из семейного архива, но главный стержень его трудов – это рассказы дедушки-нефтяника. И вот что рассказывал Михаил Иванович:

«В 1974 году пошел газ, а затем нефть. Земля начала ходить ходуном, дрожать, жители поселка испугались, но мы им объяснили и они успокоились. Все работники буровой испытывали волнение, радость и гордость от долгожданного события. Все набрали на память в пузырьки нефть».

При подведении итогов члены жюри особенно отметили учащихся начальной школы. Их творческие работы порадовали разнообразием тем и сюжетов, а исследования - глубиной содержания.

Второклассница Кира Буриченко нарисовала процесс добывания нефти и написала стихотворение «Богатства Сибири». Несмотря на столь юный возраст, девочка уже понимает, насколько велики богатства её малой родины, но нужно бережно относиться к благам, которые дарит нам природа:

«…Летят к нам в тайгу самолеты,

К нам грузы везут корабли.

Найдет здесь нефтяник работу,

Ведь нефть в Эвенкии нашли…».

Во всех без исключения конкурсных проектах была отмечена заинтересованность, не только самих ребят, но и их наставников - учителей и родителей.

Победителям и всем без исключения участникам конкурса «Мы смотрим в будущее» в торжественной обстановке вручили дипломы и подарки.Нефтяники планируют и дальше продолжать сотрудничество с Байкитской школой. Ведь благодаря этому у детей развивается интерес к профессии нефтяника и углубленному изучению наук, связанных с нефтегазовой отраслью. Как подтверждение – работа ученика 1 «А» класса АртемаБудко. После этого конкурса в будущем он видит себя только нефтяником! Да не простым, а самым лучшим! Мальчик даже сфотографировался в каске и спецодежде, а после прикрепил это фото рядом со своим стихотворением, в котором пообещал хорошо учиться, чтобы, когда он вырастет, его мечта исполнилась.

«…Физику, химию буду я знать,

Чтобы мне лучшим нефтяником стать!».