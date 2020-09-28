Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 28 сентября 2020: за сутки заболели 107, умерли 2

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 28 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 сентября 2029 года: за минувшие сутки заболели еще 107 человек. Общее количество заразившихся COVID-19 составило 19 775. Темп прироста – 0,5%.

За весь период пандемии врачи вылечили 15 156 пациентов (+ 12 в сутки). 550 спасти не удалось, люди умерли (+2 в сутки).

Под контролем медиков на дому 2 504 человека, за последние сутки взято 203. Снято с наблюдения врачей 39 150, за сутки - 214. Всего провели тестов на коронавирус - 955 079, за сутки 2 935.

- По итогам суток Красноярский край остается на строчке в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.