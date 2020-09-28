Красноярцы сами хотят выбирать облик своего города

Этим летом президент Владимир Путин подписал закон о «народном бюджете», инициированный «Единой Россией». Новый документ дает гражданам возможность решать, куда пойдут бюджетные деньги. Собственное участие плюс контроль над исполнением – в этом и суть инициативного бюджетирования, которое вот уже несколько месяцев у всех на слуху.

Когда проводился опрос, на что еще, кроме обустройства дворов, люди хотят потратить «народный бюджет», ответы были ожидаемыми. Нужны приведенные в порядок стадионы, спортплощадки, дома культуры, места отдыха. Нужны отремонтированные дороги в отдаленных территориях. И еще коммунальные проблемы – от замены труб до ремонта крыш и фасадов домов. При инициативном бюджетировании жители сами могут решать, что делать в первую очередь.

Добавим, что не так давно программы благоустройства, которые действовали ранее по нескольким направлениям, планировалось сократить. Однако жители городов воспротивились такой перспективе и стали обращаться с партию с просьбой сохранить их. Обращений оказалось так много, что речь зашла уже не о сокращении, а об увеличении финансирования.

- Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. С того года их количество увеличивается вдвое, то есть поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, - сказал Владимир Путин.

В «Единой России» отметили, что если раньше проекты благоустройства реализовывались в ряде регионов, то теперь такая возможность появилась у всех без исключения субъектов страны. Активно реализуется этот проект и в Красноярском крае. Общий объем финансирования мероприятий проекта в 2017-2019 годах составил более 3,2 миллиарда рублей. За этот период благоустроены 1652 дворовые территории, создано 118 общественных пространств.

Объем финансирования мероприятий по благоустройству на 2020 году составляет 1,8 миллиарда рублей. В план включены 55 населенных пунктов края, в том числе 28 сельских поселений. В планах – 65 общественных пространств и 268 дворов. Еще в 11 муниципальных образованиях края будет проведено комплексное благоустройство улиц.

- Сегодня благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» сумма, выделяемая на эти цели, составляет почти 2 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта в нашем крае находится на контроле партии «Единая Россия», которая обеспечивает его и законодательно, и практически, через конкретные мероприятия, - отмечает депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Новиков. – Проект «Городская среда» уникален тем, что горожане не наблюдают со стороны, пока кто-то примет за них решение и что-то предпримет. Они сами активно подключаются к процессу. Единороссы на местах активно взаимодействуют с жителями, организуют непрерывный контроль хода строительных работ и их качества. И те глобальные изменения облика городов и поселков, которые мы видим сегодня, происходят именно благодаря тому, что этого хотят жители края.