«Единственный ребенок в семье, она спрашивала про заброшку»: поиски пропавшей в Красноярске 14-летней девочки завершились трагедией

Поиски пропавшей в Красноярске 14-летней девочки завершились трагедией. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск, гугл-карты.

Улыбчивая, добрая, единственная дочь в семье, такой останется в памяти родных и друзей Катя П. 14-летняя школьница пропала в Красноярске 26 сентября при странных обстоятельствах.

Ушла из дома на улице Базарной (это Свердловский район), а обратно не вернулась. Близкие забили тревогу, волонтеры паблика «Поиск пропавших детей – Красноярск» начали распространять ориентировки. И той же ночью стало известно: Катя найдена, она погибла. Причиной трагедии знакомые с ситуацией называют падение с высоты. Но, что именно произошло, сейчас выясняют следователи.

Те, кто знал Катю, никак не могут поверить в то, что ее больше нет. По словам друзей, накануне своей гибели школьница спрашивала знакомого, где находится заброшка (заброшенное здание, где проводят время подростки – прим.ред.). Но в ее жизни не происходило ничего такого, что могло бы толкнуть на роковой шаг, говорят друзья и соседи.

Вот рассказ одной из подруг Кати:

- Из этого мира ушел прекрасный человек. Мы знакомы с детства. Боже мой, она была единственным ребенком в семье. Мне сложно представить, насколько сейчас больно ее родителям. Она была очень-очень хорошим человеком. На этом свете зла не желала никому. Катюша навсегда останется в наших сердцах… Надеюсь, полиция во всем разберется. Покойся с миром, ангелочек.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования семье и друзьям Кати.