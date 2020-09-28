Первый снег в Красноярске 2020: когда выпадет и сколько пролежит

Первый снег выпадет в Красноярске уже на этой неделе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Наступившая неделя (28 сентября – 4 октября 2020) принесет в Красноярск резкое похолодание, а вместе с ним первый снег. Такой прогноз дали специалисты гидрометцентра.

Самым теплым днем недели будет понедельник, 28 сентября. Воздух прогреется до плюс 11 градусов. Но будет пасмурно, небольшой дождь.

Во вторник, 29 сентября, уже заметно похолодает: всего плюс 6, дожди усилятся, небо будет затянуто тучами. В среду, 30 сентября, тоже прохладно и сыро – плюс 5, зато из-за облаков будет проглядывать солнце.

Спасатели посоветовали автомобилистам края сменить летнюю резину на зимнюю. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый снег придет точно по календарю – в ночь на 1 октября, четверг. А в светлое время суток будет плюс 4, осадки. В следующую ночь – на 2 октября – тоже может быть дождь со снегом. Днем плюс 6, сухо.

В субботу, 3 октября, слегка потеплеет – до плюс 8 градусов, переменная облачность. И осадков не ожидается. В воскресенье, 4 октября, плюс 9, тоже без дождей. Но пасмурно, солнце будет скрыто за тучами.

Обычно первый снег держится недолго. По народным приметам, с того момента, когда он выпал, до времени, когда снег ляжет окончательно, проходит примерно 40 дней, около полутора месяцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Норильске и Дудинке в ночь с 27 на 28 сентября снег уже выпал. Об этом рассказали в соцсетях местные жители. Они поздравляют друг друга с первым снегом и интересуются, всем ли дали отопление.