Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 26 сентября 2020 года: за сутки заболел 101 человек, умерли 4

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 26 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 сентября 2020 года: за минувшие сутки зарегистрирован 101 случай заболевания. Всего выявлено 19 565 зараженных COVID-19, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Таким образом, темп прироста в сутки составил 0,5 %. Врачи вылечили 15 135 (+177 за сутки), умерли 548 (+4 за сутки).

Сейчас под наблюдением врачей на дому находятся 2 499 человек, в том числе за последние сутки взято 199 пациентов.

Данные по районам. Фото: Роспотребнадзор.

Снято с медицинского наблюдения 38 744, за последние сутки - 211.

Всего проведено тестов на коронавирус 948 208, за сутки - 7 736.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия COVID-19 - 8 800 100 56 53.

Напомним, сейчас Красноярский край - на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. В регионе по-прежнему действует режим обязательного ношения защитных масок. Также жителей призывают соблюдать социальную дистанцию (не меньше полутора метров) в общественных местах.