Просто улет! Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Просто улет! Фото: Мария ЛЕНЦ

Такого в России еще не было: буквально только что в аэропорту Красноярска завершился уникальный забег – прямо по взлетно-посадочной полосе (ВВП). Показываем самые яркие кадры зрелищного мероприятия – от фотокорреспондента «Комсомольской правды – Красноярск» Марии Ленц.

А эти участники оделись, как экипаж самолета. Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам участников, это был улет. Недаром событие так и назвалось «Улетная пятерка». На высоте оказалась и организация: участников (а их набрали строго тысячу – всего за три дня) на входе в аэропорт досматривали, как обычных пассажиров. Измеряли температуру, проверяли на наличие маски – все по современным требованиям.

На входе участников досматривали. как обычных пассажиров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый получал свой "билет". Фото: Мария ЛЕНЦ

Регистрация на забег у стойки. Фото: Мария ЛЕНЦ

У всех были свои номера. Фото: Мария ЛЕНЦ

Потом каждый подходил к стойке регистрации, а там получал именной билет - как на настоящий рейс. Причем брендированный – с надписью аэропорт «Хворостовский». Его можно было оставить на память.

Билеты все оставляли на память. Фото: Мария ЛЕНЦ

А еще для всех участников подготовили медали - в честь 40-летия аэропорта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто не знает, ровно через месяц (ну, почти) 25 октября наш аэропорт отмечает юбилей – 40-й день рождения. Необычный забег было решено устроить как раз в честь этой даты. Важно отметить, мероприятие благотворительное. Каждый из тысячи участников оплатил стартовый взнос – 500 рублей (а некоторые внесли еще и пожертвования). Все собранные деньги пойдут в фонд «От сердца к сердцу» на покупку инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом.

Ну как без фото на фоне самолета? Фото: Мария ЛЕНЦ

Разминка перед забегом. Фото: Мария ЛЕНЦ

На старт, внимание, вперед! И забег начался! Дистанция – пять километров, погода подходящая – на улице около + 10 градусов.

Ну что? Понеслись! Фото: Мария ЛЕНЦ

60% участников забега - женщины. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Правда, поднялся ветер – 10-15 метров в секунду, - рассказали организаторы. – Но, думаем, бегуны справятся.

Главная "видовая" точка - самолет Nord Star с новой "ливреей". Фото: Мария ЛЕНЦ

Настроение на высоте! Фото: Мария ЛЕНЦ

Как оказалось, 60% участников «Улетной пятерки» - девушки, остальные – мужчины. Большинство – в стандартной экипировке бегунов. Но были и яркие персонажи. Одни в форме пилотов, другие – бортпроводниц, кто-то в ярком парике или костюме Бэтмена, а кто-то в старинных очках и шлеме – как у пилотов начала ХХ века.

Быстрее к финишу! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Практически с самого начала определились лидеры, - говорят участники. – Вперед вырвался гость, знаменитый бегун Искандер Ядгаров. Неделю назад он взял «серебро» московского марафона, преодолел 42 километра. Был вопрос: успеет ли спортсмен восстановиться к красноярским соревнованиям?

Искандер Ядгаров сразу выбился в лидеры забега. Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако Искандер не подвел, финишировал самым первым, причем с огромным отрывом. Разорвав ленточку на финише, только и смог выдохнуть: «Класс!».

На преодоление дистанции ушло от 14 до 40 минут. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это самая плоская трасса, что у меня была, – поделился Искандер. – Идеально ровная. Если бы еще не было ветра!

Цвет настроения - яркий. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красавицы, спортсменки, активистки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторым пришел Никита Калинин, третьим Александр Титов. Кстати, именно борьба за «бронзу» оказалась самой драматичной, все решали последние – нет, не минуты, доли секунд!

Каждому финишеру вручили памятную медаль от аэропорта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как не попробовать награду на зуб? Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди девушек места распределились так: первая – Варвара Шиканова, вторая – Светлана Чижикова и третья – Алена Калиновская.

Устала, но эмоций - буря! Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздник удался. спасибо организаторам и партнерам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В следующий раз давай с нами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Победители получили приятные подарки от партнеров забега. А всем финишерам вручили по медали – на память. В финале мероприятия были разыграны призы, главный из которых достался красноярке Алене Тороповой, она пришла к финишу седьмой. Это тур на двоих в один из лучших отелей Турции – на неделю. Поздравляем!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мне бы в небо! Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока участники преодолевали дистанцию, за их спиной обслуживали самолеты. Все организовали так, что забег не помешал работе аэропорта. «Так что он на время стал площадкой для популяризации здорового образа жизни», - прокомментировали представители воздушной гавани.