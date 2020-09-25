В большое плавание в Енисей выпустили 136 тысяч мальков хариуса. Фото: Николай Щипко, "Северный город"

Наталья Лукьянова, ведущий специалист управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Норильского обеспечивающего комплекса, призналась:

- Нам очень интересно наблюдать, как из маленькой икринки рождается целая жизнь, и потом отправлять ее в большое плавание. Поэтому мы занимаемся восполнением биологического ресурса и компенсацией ущерба на территории нашего присутствия не потому, что этого требует российское законодательство, а по зову сердца.

Накануне, 24 сентября, несколько специальных контейнеров объемом каждый по 2,3 кубометра, отправились в путь по Красноярскому водохранилищу от поселка Приморска, расположенного в Балахтинском районе. В Приморске находится рыбоводный комплекс «Малтат», который давно занимается разведением ценных пород рыб и четвертый год сотрудничает с компанией «Норникель».

В контейнерах – 136 тысяч мальков хариуса, их возраст – два месяца, а весят они всего по одному грамму. За состоянием мальков следили опытные специалисты-рыбоводы, поэтому переезд длиной в 300 километров ценный живой груз перенес хорошо.

Наконец, молодь выпустили в Енисей, где она будет расти и развиваться. Температура воды в новом месте обитания идеально подходит для адаптации – 12-14 градусов. А инстинкт поиска пищи у хариуса развит на генетическом уровне. Так что если все сложится удачно, через несколько лет самые крепкие мальки вырастут до 40 сантиметров и будут весить до 2 килограммов, а затем дадут и свое потомство.

Двухмесячные крохи весят всего 1 грамм. Фото: Николай Щипко, "Северный город"

Зарыбление водоемов – процесс трудоемкий и ответственный. На то, чтобы выпустить 136 тысяч мальков, ушли почти сутки. Но это такое важное и благодарное дело. За время сотрудничества «Норникеля» с «Малтатом» в Енисей были выпущены 1 041 092 малька хариуса и осетра.

- Мы ежегодно проводим работу по сохранению и увеличению численности в Енисее особо ценных пород рыб. Подобные акции способствуют нормальному функционированию экосистемы всего Красноярского края, - рассказал начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Юрий Семенов.