Прокуратура направила иск в суд о ликвидации общины Виссариона. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прокуратура Красноярского края направила иск в суд о ликвидации общины Виссариона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, 22 сентября сам Виссарион, объявивший себя вторым Христом ( в миру бывший милиционер Сергей Тороп), а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владимир Ведерников – были задержаны. В Город Солнца за ними прилетели восемь вертолетов с силовиками. Спустя день всем троим выбрали меру пресечения – два месяца в СИЗО Новосибирска. Виссариону сотоварищи вменяют «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», а также «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Городе Солнца признавали суицид и сексуальные отклонения. Фото: Валерий БЕКЕШИН.

А теперь сложившейся в общине ситуацией заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства провели проверку организации и нашли причины для ее ликвидации - в судебном порядке. Итак, по уставу общины, цель деятельности Города Солнца – распространение единой веры, ее якобы явил человечеству Виссарион – в виде последнего Завета.

Но вот выводы экспертов: материалы «Церкви» содержат рекомендации, что ограничивают право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, защиту семьи, материнства и детства, на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь. То есть по факту нарушают Конституцию.

Более того учение Виссариона признает суицид и неоказание медицинской помощи, нарушения норм брака и сексуальные, стимулирует зависимое поведение.

Виссариона и помощников на два месяца отправили в СИЗО.

Помимо этого, было установлено: в Городе Солнца адептам учения Виссариона причинялся вред психическому здоровью. А именно – под угрозой порицания участников общины пресекались попытки высказывания собственных мыслей, проявления потребностей. Чтобы лишить людей воли, в них формировали чувство вины. Если кто-то не подчинялся, его изгоняли из общины.

ОФИЦИАЛЬНО

Деятельность «Церкви Последнего Завета» угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» является основанием для запрета ее деятельности в судебном порядке, - заключают представители ведомства. - По итогам проверки прокуратура края направила в Красноярский краевой суд административное исковое заявление о ликвидации МРО «Церковь Последнего Завета» и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

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