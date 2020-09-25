Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 25 сентября 2020: за сутки заболели 102, погибли 2

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 25 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 25 сентября, число новых случаев заражения коронавирусом в Красноярске и крае достигло почти 19,5 тысяч. Всего их 19 464. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 102 человек. Темп прироста – 0,5%.

Врачи вылечили 15 058 (+82 в сутки). Не удалось спасти 544 (+2 в сутки). Случаи заболевания ковидом были выявлены во всех городах и районах края.

данные по районам и городам.

Сейчас под наблюдением врачей на дому 2 511 заболевших (+183 в сутки). Сняты с медицинского контроля за сутки 198 человек.

За все время провели тестов на коронавирус 940 472 (это +7 753 в сутки). Красноярский край – на третьем этапе снятия ограничений по COVID-19.

По сведениям информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом (ИЦК), наш регион на 16-м месте в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.