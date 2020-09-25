Красноярские теплоэнергетики ещё не завершили летнюю ремонтную кампанию

Фото: Горсовет Красноярска

Встреча состоялась на одном из объектов, где до сих пор ведутся работы, — на улице Декабристов в районе дома № 7.

Депутаты заслушали отчёт замруководителя департамента городского хозяйства Николая Мухина и директора АО «Красноярская теплотранспортная компания» Сергея Иванова.

Главный вопрос, который задали депутаты представителям коммунальных служб, когда город будет готов к зиме на 100 процентов. «Важно подключить все учреждения социальной сферы и жилой фонд», — подчеркнул заместитель председателя Красноярского городского Совета Андрей Козиков. Николай Мухин уверил народных избранников: все батареи в краевом центре прогреются к 2 октября. «На сегодня работы на сетях теплоснабжения выполнены на 90 процентов. Оставшееся – это восстановление благоустройства нарушенных территорий и общестроительные работы».

Фото: Горсовет Красноярска

Депутатам рассказали, что все теплоснабжающие организации перешли на зимний режим работы. Отсутствие тепла в квартирах и учреждениях с ремонтами не связано. Запуск отопления – длительный процесс, необходимо всё теплосетевое и теплоэнергетическое оборудование на объектах и сетях перевести на зимний режим работы. Тем жителям, к кому тепло ещё не поступило, необходимо в первую очередь обращаться в управляющие организации».

Депутатов интересовало, что уже сделано и что предстоит сделать с системой отопления до начала зимы и не скажутся ли на качестве теплоснабжения работы, оставленные энергетиками на осень.

Фото: Горсовет Красноярска

Как отметил Сергей Иванов, уже 4 сентября все сети, которые необходимы для подачи тепла к социальным объектам и жилым домам, были сданы. Сейчас трубы ремонтируются, меняются и заново прокладываются на тех участках, которые не влияют на теплоснабжение и подачу горячей воды. Например, это улицы Говорова, 26 Бакинских комиссаров, микрорайон Николаевка и ряд сетей в частном секторе.

«Сейчас мы находимся на участке, на котором ведётся строительство новой сети. Она позволит обеспечить теплом несколько высотных зданий по улице Дубровинского, - отметил Сергей Иванов. – Раньше здания отапливались от комбайнового завода, но сейчас застройщик полностью очистил территорию, снёс и сети. Поэтому мы прокладываем новые трубы. В течение недели здесь закончим работы и подадим тепло в офисные помещения».

Фото: Горсовет Красноярска

По словам Сергея Иванова, вся ремонтная кампания в Красноярске распределена на период с марта по ноябрь. Это связано с тем, что всю сеть одновременно ремонтировать невозможно, ведь для проведения работ нужно перекрывать дороги, что может создать одну большую автомобильную пробку. Кроме того, в городе нет настолько квалифицированных подрядных организаций, которые ремонт целиком могут сделать за одну неделю. Но люди без тепла в межсезонье не останутся.

«Запуск отопления – безусловно, непростой и длительный процесс, — отметил Андрей Козиков. — Депутаты будут следить за тем, чтобы он шёл по плану, чтобы соблюдались поставленные сроки подключения, и все жители чувствовали себя в своих домах комфортно».