«Из груди закапала кровь»: случайный водитель спас жертву нападения полицейского-убийцы

Красноярец спас жертву нападения полицейского-убийцы. На фото - убегающий преступник и остановивший его водитель. Фото: предоставлено Вячеславом ЧИХАЧЕВЫМ.

- В тот день я ехал из села Еловое в сторону Красноярска – по делам. Поворот на аэропорт уже проскочил, там дальше озеро. Вдалеке вижу: стоит Toyota, рядом трассу перебегает мужчина, за ним другой. Я пролетел, в зеркало смотрю: второй догнал, на землю повалил, и первый на четвереньках стоит. Я остановился, развернулся, подъехал…

… Под Красноярском случайный водитель спас жертву нападения полицейского-убийцы. 33-летний Вячеслав Чихачев - человек мирный, занимается строительством. Но тогда, летом 2018 года, показал себя как настоящий герой. Впрочем, не будем забегать вперед.

Купил нож и назначил встречу

- Все началось с того, что 51-летний Николай С*. из Красноярска по доверенности купил у третьего лица автомобиль Toyota Corona Premio, - рассказывают следователи. – По документам, владельцем машины был транспортный полицейский. И новый хозяин иномарки обратился к нему с просьбой помочь снять запрет на регистрацию авто.

Даже не подозревал, к чему это может привести. 23-летний Анатолий П.* (полицейский отдела по охране объектов ОВО Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу) тут же откликнулся. Правда, как оказалось позже, помогать купившему его машину вовсе не собирался – напротив. У него возник страшный план.

- Молодой человек приехал в Красноярск и купил там складной нож, - продолжают сотрудники силового ведомства. – Созвонился с покупателем – давайте скорее все уладим.

У него был свой расчет. На встречу явился в форме - к людям в погонах существует «презумпция доверия». Их действия априори считаются законными. На этом и сыграл.

«Приступ» в пути

В какой-то момент полицейский попросил добросить его до аэропорта, мол, у него там дело. А по пути разыграл приступ – притормози! Когда Toyota остановилась, повернулся к водителю и с силой ударил его ножом в грудь.

Окровавленный, тот успел выскочить из машины. Пробежал несколько десятков метров, но уже слабел. Поэтому нападавшему удалось его настичь.

- Догнав меня, он вцепился в шею, заставил опуститься на колени, заявил, что убьет, - позже расскажет Николай. От рокового удара тогда его отделяли доли секунды. – Но рядом остановился какой-то автомобиль.

- Я подхожу. Товарищ в форме одной рукой заломил человека, удерживает его – тот на коленях? – вспоминает Вячеслав. - Второй рукой лезет в карман, достал удостоверение сотрудника МВД – красные «корочки». Говорит, все нормально, происходит задержание. А второй твердит: «Нет-нет, я ничего не делал, помоги!». Я спрашиваю: «В чем дело?». – Он угнал машину. – Нет, я не угонял! Тогда я говорю: «Есть закон, ты же полицейский, что ты его тут мутузишь? Если угнал – вези в отдел». – Ну, да, так и сделаю. А мужик все твердит свое: «Нет, меня убивают». Я ему сказал что-то вроде: «Надо отвечать за свои поступки». Поехал дальше.

Все решил один взгляд

Казалось, шансов спастись у жертвы не осталось. Но в последний момент Вячеслав – как по наитию – взглянул в зеркало заднего вида. И ему бросилось в глаза то, что не заметил сразу – на рубашке Николая проступила кровь…

Все случилось на трассе в аэропорт Красноярск. Днем - кругом были машины, люди. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Смотрю, у него из груди что-то закапало. Я подумал, явно не вино и не малиновое варенье. Вышел и пошел его забирать. Да, с голыми руками, ничего с собой не было. Я тогда не видел в руках полицейского нож. Уже потом, когда участвовал в следственных действиях, мне показали фото: там был нож с лезвием в 15-17 сантиметров. Таких больших «складников» не видел, они обычно карманные, а этот здоровенный! Что было, когда я подошел, не особо помню – адреналина было много. Потасовки не случилось. Я что-то сказал, полицейский бросил «преступника», побежал в Toyota и скрылся. Я еще его сфоткал. Потом взял пострадавшего, посадил в свою машину, и мы поехали. Смотрю, он начал отключаться. Пока я звонил в «скорую», он вырубился. Я его давай по щекам хлестать – он очнулся. Стал «держать», не замолкал: «Какого цвета у тебя туфли, как зовут твою жену, питомца?» Говорил всякую чепуху, лишь бы он не спал. Я уже потом узнал: после того, как его зашили, он через несколько дней впал в кому. Очнулся, кажется, через месяц – два. Мы потом созванивались, его нормально «починили». Конечно, встретились, он коньячку своего привез, благодарил.

… Анатолия С. инспекторы ДПС задержали в 200 километрах от Красноярска – в Боготольском районе. Из органов его уволили сразу же. Полицейского, кинувшегося с ножом на жертву, Емельяновский районный суд приговорил к девяти годам строгого режима. Его признали виновным в разбое и покушении на убийство.

Умысла не было?!

Впрочем, он попытался было обжаловать приговор. Вот выдержка из апелляции:

- Между осужденным и потерпевшим произошел конфликт по причине отказа потерпевшего ехать на приобретенном автомобиле. В ходе него (Ф.И.О осужденного) нанес один удар ножом в область грудной клетки потерпевшего, после чего выбросил нож и больше никаких телесных повреждений потерпевшему не наносил, в машине его не удерживал, в результате чего потерпевший вытащил ключ из замка зажигания, собрал документы, вышел из автомобиля и побежал на противоположную сторону дороги. Полагает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о реальной возможности осужденного убить потерпевшего в автомобиле и возле автомобиля, но он этого не сделал, так как не имел умысла на убийство… Так, осужденный не отрицал нанесение им удара ножом потерпевшему в автомобиле, однако утверждал, что умысла на лишение жизни потерпевшего и завладения автомобилем у него не было.

Но Красноярский краевой суд оставил все без изменения. Напротив, в действиях бывшего полицейского усмотрели прямой умысел:

- Удар ножом наносился в жизненно важный орган, в область груди потерпевшего, с силой, достаточной для проникновения орудия травмы в плевральную и брюшную полости и ранения диафрагмы и печени. Выводы суда подтверждаются также показаниями потерпевшего, утверждавшего, что после нанесения удара ножом, осужденный высказывал угрозы убийством. Так что преступление не было доведено до конца по независящим от осужденного обстоятельствам – ввиду активного сопротивления потерпевшего, вмешательства водителя проезжавшего мимо автомобиля и своевременного оказания медицинской помощи.

ВАЖНО

ВЫРУЧИЛ, РИСКУЯ СОБОЙ

На днях Вячеслава Чихачева наградили. И.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Алексей Еремин вручил ему медаль Следственного комитета «За содействие».

Вячеслава наградили медалью - за неравнодушие. Он вышел против преступника - с голыми руками. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Понимая, что преступник вооружен, Вячеслав рискнул жизнью ради спасения незнакомого человека. Потерпевший выжил только благодаря не проехавшему мимо чужого горя красноярцу, подчеркнул Алексей Еремин.

- Семье я ничего не рассказывал. Узнали вот только, испугались за меня, - признался Вячеслав. – В тот момент по-другому поступить не мог. Уже потом подумалось: а варианты были. Он же был тогда полицейским. Мог себе рубашку порезать, царапину сделать, а нас перестрелять, сказать, что мы на него напали. Но он скинул в траву нож, сел в машину и погнал куда-то в сторону Новосибирска. Кстати, все это было днем. Я остановился не один, когда увидел погоню на дороге – рядом встал какой-то парень. Но, когда полицейский показал «корочки», он уехал дальше.