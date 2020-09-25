Goldman Group растет на мясной консервации

В то время как кризис поставил целые отрасли на грань выживания, этому производителю продуктов питания из Красноярска пришлось вводить ночные смены и отказаться от выходных, только чтобы удовлетворить лавинообразно растущий спрос на свои мясные консервы.

За 20 лет своего развития Goldman Group убедил, что умеет видеть и реализовывать возможности. В феврале 2020 года мясоперерабатывающий завод холдинга был полностью переориентирован с изготовления колбас и деликатесов с коротким сроком годности на выпуск мясных консервов и полуфабрикатов в шоковой заморозке. А уже в марте-апреле объем заказов вырос на 600%. Тушеное мясо сибирской дичи и паштеты под брендом «Мясничий» поставляются в 19 регионах России.

А начиналось все с попытки внести разнообразие в ассортимент продукции. Под производство консервов был выделен экспериментальный цех, а готовый продукт реализовывался в узком кругу друзей и знакомых.

Вскоре начали поступать заказы со стороны, а буквально перед началом пандемии компания представила новый продукт на международной выставке «ПродЭкспо» в Москве и получила ряд престижных наград за качество, безопасность и разнообразие, на которые сейчас есть потребительский запрос.

Сегодня консервное направление Goldman Group включает в себя более 35 наименований: начиная от привычной тушеной говядины и готовых обедов и заканчивая линией премиум-класса, которая изготавливается из сибирской дичи – лосятины, оленины, косули, бобра, а также из крольчатины и мраморной говядины.

Фаталисты и романтики любят называть подобные истории большой удачей или небывалым везением, а профессионалы –примером эффективного менеджмента, умением чутко реагировать на спрос и вовремя его удовлетворять.

В 2020 году окончательно закалилась выбранная холдингом бизнес-модель производства продуктов питания по принципу от поля до прилавка: свои поля, собственная сельхозтехника, ею заправляет нефтяная компания, произведенными кормами вскармливается поголовье на свинокомплексе «АгроЭлита», мясоперерабатывающий завод выпускает продукты для магазинов «Мясничий» и других сетей. В коронакризисный период предприятия Goldman Group выдержали все объемы поставок, не потеряв в качестве. А производство консервов и вовсе позволило совершить прорыв – как в завоевании рынка, так и в финансовых результатах. Переориентация производства на маржинальные продукты с высокой надбавленной стоимостью позволила холдингу обеспечить значительный прирост чистой прибыли. За 6 месяцев текущего года выручка одного только мясного направления Goldman Group составила почти полмиллиарда рублей.