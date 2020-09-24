Кожа да кости, не хватает копыт: эксперты не нашли в Красноярске настоящей тушенки

Эксперты не нашли в Красноярске настоящей тушенки. Фото: Краснорский ЦСМ

Печально, но факт: эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии не нашли в краевом центре настоящей, качественной, свиной тушенки, чтобы отвечала всем требованиям ГОСТа. А ведь закупили для тестирования 14 образцов от разных производителей, в разных торговых сетях города. Подозревали, что не все образцы будут идеальными. Но чтобы настолько...

Так и хочется сказать: если все-таки остались честные производители, готовые делают тушенку по ГОСТу, отзовитесь!

Для начала давайте определимся с классическим рецептом тушенки марки «Свинина тушеная» высшего сорта или 1 сорта. В состав консервов должны входить: только свинина, лук, соль поваренная пищевая, лавровый лист, перец черный молотый. И все, никаких субпродуктов.

Что же обнаружили специалисты? Фактический состав консервов значительно отличается от того, что заявлен на этикетке. Эксперты нашли в разных образцах: камедь, полуочищенный каррагинан, соевые белковые продукты, клетчатку. И, внимание: крошку костей и хрящей, фрагменты слизистой оболочки рта, слюнные железы, печень, в одном из образцов – кожу птицы (надо полагать, курицы?).

Получается, производители тушенки делают все, чтобы увеличить выход готового продукта. Не хватает только копыт для полного списка. Хотя наверняка и они есть, только в тестируемые банки не попали. Обидно, что покупатели платят деньги за один продукт, а получают другой.

Кроме того, мясные консервы, согласно требованиям нормативной документации, должны содержать определенную массовую долю жира, мяса и белка. Эти требования не смогли соблюсти 11 из 14 производителей. Дефицит белка говорит о низкой пищевой ценности продукции, подчеркивают эксперты. Если белка не хватает, производители либо доливают жира, либо докладывают сою. И уж совсем экономят – вместо чистого мяса забивают банки жировыми прослойками.

Характеристика некоторых образцов от экспертов Красноярского ЦСМ. Обратите внимание, что массовая доля белка должна быть не менее 16 %%

- «Байкальская консервная компания»: по большей части из жировой и соединительной ткани, мяса совсем мало. Массовая доля белка 8,62 %

- «Главпродукт»: массовая доля белка 6,11%, внутри банки жир и соединительная ткань.

- «Бийский мясоконсервный комбинат»: доля белка до 6,66%. В составе один жир, плюс хрящи, кости и кожа птицы.

- «Мясокомбинат Курганский»: белок 8,18%, внутри банки один жир плюс камедь.

- «Елинский»: в тушенке нашли фарш, давно не свежее мясо, кости, субпродукты, углеводные и растительные добавки.

- «ОВА»: внутри фарш, куски мяса, крошки костей, фрагменты слизистой, слюнные железы, печень. И углеводные добавки.

Эксперты советуют внимательно читать состав продукта на упаковке перед покупкой. И при этом добавляют: к сожалею, даже идеальная упаковка не гарантирует, что внутри будет находиться качественный продукт.