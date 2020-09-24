«Чтобы поколение знало»: житель Красноярского края установил возле дома памятник Ленину

Житель Ачинского района установил возле дома памятник Ленину. Стоп-кадр видео

В поселке Малая Ивановка Ачинского района появился памятник Ленину. На высоком постаменте – классический бюст, выкрашенный под золото. И надпись «Владимир Ильич Ульянов (Ленин)» с указанием годов жизни. Стоит у дороги, видно его издалека – нельзя не заметить.

Местные жители отнеслись к такой идее земляка положительно. Причем не потому, что симпатизируют партии, которую он когда-то создал. Говорят: это – история страны, ее надо знать и помнить.

Как удалось узнать коллегам из ачинского телеканала «ОСА», памятник установил руководитель строительной фирмы по имени Александр. Фамилию просит не называть. Постамент изготавливал своими руками, а бюст заказывал мастеру

- В этом городе строятся торговые центры, пивнушки открывают, серо тут. Просто чтобы наше поколение знало, кто такой дедушка Ленин, - прокомментировал ачинскому телеканалы «ОСА» сам Александр.

Он – из того поколения, которое в школе носило на груди звездочки Ильича. Следовательно, много знает о нем. Несмотря на перемены в идеологии в последние 30 лет, Ленин был и остается большой политической фигурой, пошатнувшей когда-то весь мир.

Кстати, Александр не собирается останавливаться и планирует создать целую аллею из бюстов других исторических личностей. Следующей станет памятник Зое Космодемьянской. Но это уже будет на следующий год. А пока намерен благоустроить территорию вокруг Ленина – поставить ограждение, сделать клумбы для цветов.

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