Прилетающих из-за границы в Красноярск отправят на карантин

Прилетающих из-за границы красноярцев отправят на карантин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажиров, прилетевших в аэропорт Красноярска из-за границы, отправят на карантин – до получения результатов теста на коронавирус. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» сообщили в Роспотребнадзоре по краю.

- С сегодняшнего дня, 24 сентября, вступает в силу постановление главного санитарного врача РФ, - пояснила пресс-секретарь Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Наталья Краснопеева, - Согласно документу, все прибывшие из-за границы до получения итогов анализа на коронавирус и размещения их на портале Госуслуг обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Если результаты тестирования будут положительными, нужно обратиться в поликлинику, вызвать врача на дом.

Всем вернувшимся из-за рубежа нужно сдать тест на ковид. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, ранее стало известно, что с 22 сентября анализ на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту Красноярска. В зале выдачи багажа открылся специальный кабинет ПЦР-тестирования. За 15 минут пассажиру оформят медицинские документы, возьмут мазок из зева и носа, примут оплату за услугу. Цена вопроса – три тысячи рублей. Результат будет в виде справки по электронной почте. Он придет не позднее трех дней с момента взятия пробы. Справку нужно прикрепить на портале Госуслуг. Важно: нельзя сделать тест человеку с симптомами ОРВИ или тому, кто контактировал с зараженным COVID-19 меньше двух недель назад.

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Теперь пассажиры, прибывающие в аэропорт Красноярска из-за границы, могут сдать тест на коронавирус сразу – в зале выдачи багажа. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали в пресс-службе воздушной гавани (подробнее).