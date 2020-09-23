Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 сентября 2020 года: заболели 103 человека, умерли 3

Берегите себя! Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 23 сентября 2020 года в Красноярском крае 19 260 подтвержденных диагнозов (+103 за сутки). Выздоровели 14 896 жителей (+ 83 за сутки). Погибли 540 пациентов (+ 3 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,5 процентов. Проведено 924 672 теста на коронавирус всего (за последние сутки +7067).

Под наблюдением 2517 человек (+198 новых за сутки, снято с наблюдения – 205).

Данные оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

По итогам суток Красноярский край опустился еще на одну позицию и занимает 15-ю строчку в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Несмотря на то, что почти все работает и открыто, продолжает действовать масочный режим и рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Также напоминаем, что в международном аэропорту Красноярск можно сдать тест COVID-19, стоимость услуги 3000 рублей.

А с 1 октября отменяется автоматическое продление льгот и субсидий. Чтобы продолжить их получать, необходимо обратиться с заявлением.