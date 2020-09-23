В Красноярске участники «Клуба выходного дня» порисовали нефтью и узнали о том, как стать геологом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, «Клуб выходного дня» для приемных семей работает в Красноярске уже пятый год и в этом году его темой стали музеи. Третья встреча клуба прошла в музее геологии Центральной Сибири GEOS. Совсем недавно он переехал в самый центр города, на проспект Мира, 55. И кроме постоянной экспозиции, здесь есть и новые выставки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, участники «Клуба выходного дня» попали на выставку, приуроченную ко Дню нефтяника и узнали об органической, неорганической, космической и религиозной теориях происхождения черного золота, о том, насколько разными бывают привычные нефть и уголь.

Нарисовали нефтью рисунок на память, сделали много фотографий, узнали о том, как в Красноярском крае добывали золото раньше и как его добывают сейчас и посмотрели на «золото дураков», которое разорило много неудачливых людей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А еще дети и взрослые узнали, что GEOS находится под эгидой Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края и поэтому все мероприятия здесь проводятся бесплатно. А все образовательные программы поддерживает золотодобывающая компания «Полюс» и они тоже бесплатные, в том числе и школа юного геолога, куда пригласили и детей из приемных семей.

- Я с детства увлекаюсь камнями, - заявила первоклассница Настя.

Но было интересно не только детям, мамы и папы не отходили от витрин и задавали вопросы. После окончания экскурсии еще долго не расходились. И собирались вернуться сюда еще не раз.

Каждая семья, пришедшая на экскурсию, получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда», посвященные музеям всего мира и творчеству самых знаменитых художников. А традиционное для «Клуба выходного дня» чаепитие в этом году из-за пандемии заменили сладкими подарками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс». Организаторы проекта «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

О «Клубе выходного дня» и о приемных семьях Красноярского края мы рассказываем на сайте kp.ru, на радио, и итоги проекта подведем в еженедельном выпуске «КП» 30 сентября.

28 сентября с 8.00 до 8.30 на радио «КП» директор Центра развития семейных форм воспитания Красноярского края Ольга Абросимова расскажет, как стать приемными родителями и создать счастливую приемную семью.

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