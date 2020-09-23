Первые итоги отпускного сезона: живем в Сибири, отдыхаем в Сибири

Фото пресс-службы Tele2.

В этом году это стало особенно заметно: при закрытых границах люди начали искать и находить прекрасные места для отпуска недалеко от дома. Это очень заметно по социальным сетям: Сочи, Крым, Алтай, Байкал, Хакасия – здесь побывали за лето все сибиряки! И поделились своими впечатлениями, фото и видео.

Пандемия изменила предпочтения отдыхающих не только с точки зрения стоимости отдыха, но и с точки зрения безопасности: туристы предпочитают те места, куда они могут добраться на машине. И для сибиряков это, конечно, Алтай и Хакасия.

Одним из самых привлекательных мест стал Горный Алтай. По данным опроса официального портала по вопросам COVID-19 «Стопкоронавирус.рф», посетить этот регион хотели 36% опрошенных в Telegram-канале ресурса и 24% его группы «ВКонтакте».

Заметили рост интереса к региону и продавцы авиабилетов. Количество поисковых запросов и бронирований авиабилетов на Алтай в онлайн-сервисе Aviasales за апрель-июль увеличилось на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На связи!

Еще в 2018 году на территории страны был отменен роуминг, а значит услуги связи и интернета оплачиваются на основе вашего базового тарифа, то есть, как дома. Но не только это нужно учитывать, отправляясь в путешествие.

К сожалению, устойчивая связь есть далеко не во всех популярных туристических местах Сибири. И тем важнее стало сообщение о том, что летом этого года Tele2 запустила сеть в Республике Алтай. Теперь жителям и гостям региона доступны услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета.

Высокоскоростной мобильный интернет от Tele2 теперь есть в Горно-Алтайске, Майме, Чемале, Артыбаше и других населенных пунктах республики.

Фото пресс-службы Tele2.

Для тех, кто едет на Алтай на машине, важно знать, что на участке автомобильной дороги от Бийска (Алтайский край) до Горно-Алтайска и на второй по значимости транспортной артерии региона – Чемальском тракте – теперь есть практически полное покрытие 4G. Также расширено покрытие сети 4G в соседнем Алтайском крае в популярных курортных территориях – в районе озера Ая и в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

Фото пресс-службы Tele2.

- За три летних месяца 2019 года Алтай посетили более 160 000 наших абонентов из регионов Tele2. Это немного меньше всего населения республики, – рассказал Роман Князев, директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай. – Более 90% гостей – жители сибирских регионов Tele2. Лидируют в этом списке новосибирцы. На второй позиции – Кузбасс, на третьей – Алтайский край. Картина в 2020-м году не сильно изменилась, после снятия ограничений с 1 июля гости из регионов буквально хлынули на Алтай. В августе мы фиксировали около 10 000 уникальных пользователей в нашей сети каждый день. И эти люди активно делятся своими впечатлениями. Каждый из них за время своего пребывания в республике использует в среднем около 4 гигабайт мобильного интернета. Если предположить, что в среднем турист проводит в регионе 4-5 полных дней, то получится, что интернетом гости региона пользуются даже больше, чем дома. И это неудивительно – вокруг столько впечатлений, что хочется ими поделиться.

Последнее «белое пятно» в Сибири закрыто!

- В этом году мы открыли салоны связи в Республике Алтай, закрывая последнее белое пятно на карте покрытия Tele2 в Сибири, – говорит Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. – Сегодня наша компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Горный Алтай. Интересно, что на активный рост потребления мобильного трафика в Горном Алтае (да и в других регионах страны) очень повлиял коронавирус. Никто не ждал, что тренд на цифровизацию из-за пандемии ускорился сильнее, чем можно было ожидать даже в самых смелых прогнозах. Пандемия подтолкнула людей к новому образу жизни: товары и услуги перешли в интернет, работать многие тоже стали из дома и тоже с помощью интернета. Если сравнивать 2 квартал 2019 года и 2 квартал 2020, то мы видим, что интернет-трафик вырос в два раза. С начала года мы запустили в Сибири больше двух с половиной тысяч новых базовых станций 4G в разных частотных диапазонах.

Tele2 построила современную сеть в Республике Алтай менее чем за девять месяцев. Кстати, сделать это было очень непросто.

«С запуском сети в Республике Алтай оператор закрывает последний регион Сибири, где не было Tele2. Это по-настоящему умная сеть, которая построена с учетом реальных потребностей пользователей в самых сложных локациях», – отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Сложно было спланировать сеть с учетом всех перепадов высот, сделать так, чтобы интернет хорошо ловил и в долинах, и на подъемах, и в домах, и на берегу Катуни, и в самом Горно-Алтайске, и на смотровой площадке на триста метров выше», – пояснил Евгений Брызгалов, технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай.

Фото пресс-службы Tele2.

Еще об одной особенности строительства новой сети рассказал Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: «Мы отказались от традиционной для телеком-рынка практики строить в регионе полномасштабную сеть и только после этого предоставлять доступ к ней для наших клиентов. После получения разрешения на запуск каждой новой базовой станции мы сразу выводили ее в эфир и предоставляли клиентам доступ к ее ресурсам».

Фото пресс-службы Tele2.

Благодаря этому к официальному запуску сети уже была протестирована абонентами и проверена специалистами. Кстати, тарифы и набор услуг на Алтае ничем не отличаются от других регионов – полный спектр.