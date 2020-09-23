День туризма 2020 в Красноярске: как отмечается, куда сходить

День туризма 2020 в Красноярске - ежегодный традиционный праздник тех, кто любит природу, путешествия, экскурсии и походы! Праздник отпразднуют 26 сентября. И программа очень насыщенная:
9.00 - утра стартует экскурсия на Торгашинский хребет; 10.00 и каждый полчаса - на площади перед БКЗ или на площади Революции стартуют пешие экскурсии по историческому центру от лучших гидов краевой столицы; 11.00 - экскурсия по храму Святого Иоанна Предтечи и Архиерейскому дому;
11.00 - в «Гремячей гриве» начнётся экскурсия по 2-ой очереди экопарка;
12.00 - экскурсии по центральным скалам национального парка «Красноярские Столбы»;
12.00 – 15.00 - в «Гремячей гриве» будет работать видеозона «Турист на все 360°» — это площадка с круглой платформой и вращающейся вокруг нее камерой. Результат в виде короткого ролика вы увидите сразу же на интерактивном столе, его можно будет отправить себе в социальной сети или на e-mail;
14.00 - автоквест «Gran Tourismo» стартует с площади Революции. Игрокам предстоит как можно быстрее найти 7 пунктов на карте города и разгадать все загадки.
Количество мест на все события ограничено. На большинство из них необходима предварительная регистрация по телефону 8 983 153 7712 (звонить в рабочее время).
В Хакасии
В честь Дня туризма 27 сентября в Хакасии пройдет автопробег по маршруту «Степное Кольцо» по территории Усть-Абаканского района, в котором можно увидеть такие достопримечательности как Енисейские ворота, мемориал памяти в селе Усть- Абакан, Салбыкский курган, озеро Дикое, Уйбатский Чаатас. К участию в автопробеге приглашают жителей и гостей Хакасии на личном автомобиле, участие платное. Дополнительная информация по телефону: (3902) 322-550.
В Тыве
26-27 сентября состоится тур выходного дня «В гости к староверам» в один из самых живописных уголков республики. Здесь гости смогут познакомиться с бытом и традициями сибирских старообрядцев, пожить в аутентичной избе, пройти с опытными проводниками пороги реки Каа-Хем и увидеть прекрасную панораму "Верховья" с вершины "Святой горы".
Стоимость при группе в 6 человек 7500 с участника.
Организатор тура - Информационный центр туризма РТ, справки по тел. 8913-345-46-46.
Куда еще пойти
«Побег в зоопарк» 18+
На единственном в России спектакле-аудиопроменаде зрители становятся актерами, и от их игры будет зависеть финальный аккорд представления! Участники получат возможность побывать в уголках парка, которые не доступны обычным посетителям.
Количество мест ограничено, лучше бронировать билеты заранее по тел. 8 (391) 294 20 20
Парк флоры и фауны «Роев Ручей»
Спектакль проводится по пятницам в тёмное время суток, с 20.00 до 21.30.
Билеты 750 рублей плюс входной билет в парк.
Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» 16+
В программе фильмы–призеры кинофестиваля «Сталкер», творческие встречи с их создателями, обсуждение картин со зрителями.
Генеральный партнер фестиваля - Фонд Михаила Прохорова.
В программе:
23 сентября - премьера художественного фильма «СМОТРИ КАК Я» режиссера Егора Сальникова. Герои фильма Оля – безбашенная девчонка, сбежавшая из детдома, и Максим – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Они молоды и хотят свободы – вот только каждый видит ее по-своему. Фильм представит продюсер фильма, актер Ярослав Жалнин.
24 сентября - премьера художественного фильма «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» режиссера Натальи Назаровой. Антонина, художница из Санкт-Петербурга, приезжает в маленький рабочий поселок к мужу, отбывающему наказание в колонии и устраивается на работу в обычную школу.
Фильм представит исполнительница главной роли Надежда Горелова.
25 сентября - драма «КЕРОСИН», трогательная история одинокой пожилой женщины, которая живёт в опустевшем посёлке, и, потеряв мужа, сама справляется с повседневными хлопотами и трудностями. Фильм представит кинорежиссер Юсуп Разыков.
Показ документальных фильмов:
23 сентября – «УШЕЛ ИЗ ДОМА В СТОРОНУ ЛЕСА» и «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БУРИ. МАЙ 2014»;
24 сентября – «ЮРА – МУЗЫКАНТ»;
25 сентября – «КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА».
Дом кино
Пр. Мира, 88
Начало сеансов в большом зале кинотеатра в 19.00 и на арт-чердаке в 17.00
Вход свободный по предварительной регистрации или пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома кино.
Концерты
Красноярский камерный оркестр: открытие сезона 12+
Новый 27-й творческий сезон оркестр откроет музыкой Дмитрия Шостаковича в день рождения композитора.
Среди произведений, которые услышит публика, две пьесы - Прелюдия и Скерцо соч. 11 - для струнного октета, которые создавались Шостаковичем во время окончания Ленинградской консерватории и работы над Первой симфонией – это 1924 и 1925 годы. В программе и самое исполняемое из произведений Дмитрия Шостаковича - Камерная симфония, посвященная памяти жертв войны и фашизма.
Малый зал филармонии
Пр.Мира, 2Б
25 сентября, 19.00
Билеты 200-400 рублей.
Мультимедийное шоу классической музыки "Музыка в темноте" 12+
3D-проекции и танец сольются воедино под бессмертные произведения мировых классиков.
Ансамбль «Виртуозы Петербурга» стал единственным в мире коллективом, исполняющим сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте под звёздным небом.
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 отделение
Большой концертный зал
Пр.Мира, 2Б
29 сентября, 19.00
Билеты 2100—2800 рублей.
29 сентября, 21.30
Билеты 800—3000 рублей.
Российский национальный молодёжный симфонический оркестр 12+
Российский национальный молодёжный симфонический оркестр — уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодёжный проект в области оркестровой культуры. Он создан в сентябре 2018 года и объединил 100 талантливых музыкантов в возрасте до 30 лет из 28 городов России; состав коллектива ежегодно пополняется.
В концерте для юношества прозвучит популярная классика: музыка Бетховена, Мендельсона, Брамса, Равеля, Чайковского.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
30 сентября, 19.00
Билеты 300—800 рублей.
1 октября, 19.00
Билеты 250—800 рублей.
Спорт
Домашние игры команд мастеров 6+
Кубок России по регби 2020 года. Полуфинал.
РК «Енисей-СТМ» (Красноярский край) – РК «ВВА-Подмосковье» (п. Монино)
Стадион «Авангард»
ул. Академика Павлова, 21
25 сентября. 19.00
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Суперлига Париматч. Сезон 2020/2021.
ВК «Енисей» (Красноярский край) – ВК «Локомотив» (Новосибирск)
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина
о. Отдыха, 12
26 сентября, 17.00
Чемпионат России по волейболу среди женских команд. Суперлига Париматч. Сезон 2020/2021.
ЖВК «Енисей» (Красноярский край) – ЖВК «Протон» (Саратов
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина
о. Отдыха, 12
27 сентября, 17.00
Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Сезон 2020/2021.
ФК «Енисей» (Красноярский край) – ФК «Краснодар-2» (Краснодар)
Центральный стадион
о. Отдыха, 15а
27 сентября, время уточняется.