День туризма 2020 в Красноярске: как отмечается, куда сходить

День туризма 2020 в Красноярске - ежегодный традиционный праздник тех, кто любит природу, путешествия, экскурсии и походы! Праздник отпразднуют 26 сентября. И программа очень насыщенная:

9.00 - утра стартует экскурсия на Торгашинский хребет; 10.00 и каждый полчаса - на площади перед БКЗ или на площади Революции стартуют пешие экскурсии по историческому центру от лучших гидов краевой столицы; 11.00 - экскурсия по храму Святого Иоанна Предтечи и Архиерейскому дому;

11.00 - в «Гремячей гриве» начнётся экскурсия по 2-ой очереди экопарка;

12.00 - экскурсии по центральным скалам национального парка «Красноярские Столбы»;

12.00 – 15.00 - в «Гремячей гриве» будет работать видеозона «Турист на все 360°» — это площадка с круглой платформой и вращающейся вокруг нее камерой. Результат в виде короткого ролика вы увидите сразу же на интерактивном столе, его можно будет отправить себе в социальной сети или на e-mail;

14.00 - автоквест «Gran Tourismo» стартует с площади Революции. Игрокам предстоит как можно быстрее найти 7 пунктов на карте города и разгадать все загадки.

Количество мест на все события ограничено. На большинство из них необходима предварительная регистрация по телефону 8 983 153 7712 (звонить в рабочее время).

В Хакасии

В честь Дня туризма 27 сентября в Хакасии пройдет автопробег по маршруту «Степное Кольцо» по территории Усть-Абаканского района, в котором можно увидеть такие достопримечательности как Енисейские ворота, мемориал памяти в селе Усть- Абакан, Салбыкский курган, озеро Дикое, Уйбатский Чаатас. К участию в автопробеге приглашают жителей и гостей Хакасии на личном автомобиле, участие платное. Дополнительная информация по телефону: (3902) 322-550.

В Тыве

26-27 сентября состоится тур выходного дня «В гости к староверам» в один из самых живописных уголков республики. Здесь гости смогут познакомиться с бытом и традициями сибирских старообрядцев, пожить в аутентичной избе, пройти с опытными проводниками пороги реки Каа-Хем и увидеть прекрасную панораму "Верховья" с вершины "Святой горы".

Стоимость при группе в 6 человек 7500 с участника.

Организатор тура - Информационный центр туризма РТ, справки по тел. 8913-345-46-46.

Куда еще пойти

«Побег в зоопарк» 18+

На единственном в России спектакле-аудиопроменаде зрители становятся актерами, и от их игры будет зависеть финальный аккорд представления! Участники получат возможность побывать в уголках парка, которые не доступны обычным посетителям.

Количество мест ограничено, лучше бронировать билеты заранее по тел. 8 (391) 294 20 20

Парк флоры и фауны «Роев Ручей»

Спектакль проводится по пятницам в тёмное время суток, с 20.00 до 21.30.

Билеты 750 рублей плюс входной билет в парк.

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» 16+

В программе фильмы–призеры кинофестиваля «Сталкер», творческие встречи с их создателями, обсуждение картин со зрителями.

Генеральный партнер фестиваля - Фонд Михаила Прохорова.

В программе:

23 сентября - премьера художественного фильма «СМОТРИ КАК Я» режиссера Егора Сальникова. Герои фильма Оля – безбашенная девчонка, сбежавшая из детдома, и Максим – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Они молоды и хотят свободы – вот только каждый видит ее по-своему. Фильм представит продюсер фильма, актер Ярослав Жалнин.

24 сентября - премьера художественного фильма «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» режиссера Натальи Назаровой. Антонина, художница из Санкт-Петербурга, приезжает в маленький рабочий поселок к мужу, отбывающему наказание в колонии и устраивается на работу в обычную школу.

Фильм представит исполнительница главной роли Надежда Горелова.

25 сентября - драма «КЕРОСИН», трогательная история одинокой пожилой женщины, которая живёт в опустевшем посёлке, и, потеряв мужа, сама справляется с повседневными хлопотами и трудностями. Фильм представит кинорежиссер Юсуп Разыков.

Показ документальных фильмов:

23 сентября – «УШЕЛ ИЗ ДОМА В СТОРОНУ ЛЕСА» и «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БУРИ. МАЙ 2014»;

24 сентября – «ЮРА – МУЗЫКАНТ»;

25 сентября – «КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА».

Дом кино

Пр. Мира, 88

Начало сеансов в большом зале кинотеатра в 19.00 и на арт-чердаке в 17.00

Вход свободный по предварительной регистрации или пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома кино.

Концерты

Красноярский камерный оркестр: открытие сезона 12+

Новый 27-й творческий сезон оркестр откроет музыкой Дмитрия Шостаковича в день рождения композитора.

Среди произведений, которые услышит публика, две пьесы - Прелюдия и Скерцо соч. 11 - для струнного октета, которые создавались Шостаковичем во время окончания Ленинградской консерватории и работы над Первой симфонией – это 1924 и 1925 годы. В программе и самое исполняемое из произведений Дмитрия Шостаковича - Камерная симфония, посвященная памяти жертв войны и фашизма.

Малый зал филармонии

Пр.Мира, 2Б

25 сентября, 19.00

Билеты 200-400 рублей.

Мультимедийное шоу классической музыки "Музыка в темноте" 12+

3D-проекции и танец сольются воедино под бессмертные произведения мировых классиков.

Ансамбль «Виртуозы Петербурга» стал единственным в мире коллективом, исполняющим сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте под звёздным небом.

Продолжительность 1 час 40 минут, 1 отделение

Большой концертный зал

Пр.Мира, 2Б

29 сентября, 19.00

Билеты 2100—2800 рублей.

29 сентября, 21.30

Билеты 800—3000 рублей.

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр 12+

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр — уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодёжный проект в области оркестровой культуры. Он создан в сентябре 2018 года и объединил 100 талантливых музыкантов в возрасте до 30 лет из 28 городов России; состав коллектива ежегодно пополняется.

В концерте для юношества прозвучит популярная классика: музыка Бетховена, Мендельсона, Брамса, Равеля, Чайковского.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

30 сентября, 19.00

Билеты 300—800 рублей.

1 октября, 19.00

Билеты 250—800 рублей.

Спорт

Домашние игры команд мастеров 6+

Кубок России по регби 2020 года. Полуфинал.

РК «Енисей-СТМ» (Красноярский край) – РК «ВВА-Подмосковье» (п. Монино)

Стадион «Авангард»

ул. Академика Павлова, 21

25 сентября. 19.00

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Суперлига Париматч. Сезон 2020/2021.

ВК «Енисей» (Красноярский край) – ВК «Локомотив» (Новосибирск)

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина

о. Отдыха, 12

26 сентября, 17.00

Чемпионат России по волейболу среди женских команд. Суперлига Париматч. Сезон 2020/2021.

ЖВК «Енисей» (Красноярский край) – ЖВК «Протон» (Саратов

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина

о. Отдыха, 12

27 сентября, 17.00

Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Сезон 2020/2021.

ФК «Енисей» (Красноярский край) – ФК «Краснодар-2» (Краснодар)

Центральный стадион

о. Отдыха, 15а

27 сентября, время уточняется.