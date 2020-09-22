Стало известно, что задержанных руководителей секты Виссариона доставили в Новосибирск

Задержанных руководителей секты Виссариона доставили в Новосибирск. Фото: группа ВКонтакте "Учение Виссариона (Последний Завет)"

Стало известно, что задержанного главу религиозной организации «Церковь последнего завета» Виссариона (настоящее имя Сергей Тороп) и двух его помощников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова доставили на вертолете в Новосибирск. Решение о мере пресечения будет приниматься именно там. Следственный комитет намерен ходатайствовать перед судом о заключении всех троих под стражу.

- Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В общину Виссариона, она находится в окрестностях озера Тиберкуль Курагинского района, силовики нагрянули ранним утром 22 сентября. Дороги тут ограниченные, поэтому появились здесь не только колонной автозаков, но и вертолетами. Провели обыски в домах руководителей секты. Затем забрали их с собой. Задержание прошло без инцидентов.

По каким соображениям повезли не в Красноярск, а в Новосибирск, пока неизвестно. Наверняка тому есть причины, которые вскоре также прокомментируют ФСБ и СК России.

Добавим, что в феврале этого года в общине прошли обыски, там работали сотрудники ФСБ и 5-го следственного управления СК России (Новосибирск). Были допрошены более 200 свидетелей.

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