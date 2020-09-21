Visa и MasterCard отменяются: с октября красноярцы смогут получать пособия на детей только на карту «Мир»

С октября красноярцы смогут получать пособия на детей только на карту «Мир»
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 1 октября красноярцы смогут получать социальные пособия только на карты национальной платежной системы «Мир». Речь идет о таких выплатах, как:
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- пособие на ребенка;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
С чем это связано, рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.
- Дело в том, что переход на карты «Мир» – это требование федерального закона «О национальной платежной системе», оно направлено на дополнительную защиту банковских операций. Большинство государственных выплат уже проходят через карту «Мир» – пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих, – сообщил замминистра соцполитики края Денис Богданов.
Переход начался в 2017 году и должен был завершиться 1 июля 2020 года, но коронавирус внес свои коррективы, поэтому сроки продлили до 1 октября.
Банк будет проверять: если к счету получателя пособий будет привязана карта других платежных систему (Visa, MasterCard), зачисление пособий будет задержано. И дается 10 дней на то, чтобы получить пособие наличными, либо все-таки привязать счет к «Миру».
То есть выбора не остается. Сменили реквизиты счета – данные нужно предоставить отделению соцзащиты, либо внести через сайт Госуслуг.
Для тех, кому выплаты зачисляют без карты – на сберкнижку или по почте, не изменится ничего.