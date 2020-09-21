Visa и MasterCard отменяются: с октября красноярцы смогут получать пособия на детей только на карту «Мир»

С октября красноярцы смогут получать пособия на детей только на карту «Мир» Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 октября красноярцы смогут получать социальные пособия только на карты национальной платежной системы «Мир». Речь идет о таких выплатах, как:

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей;

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- пособие на ребенка;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

С чем это связано, рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.

- Дело в том, что переход на карты «Мир» – это требование федерального закона «О национальной платежной системе», оно направлено на дополнительную защиту банковских операций. Большинство государственных выплат уже проходят через карту «Мир» – пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и госслужащих, – сообщил замминистра соцполитики края Денис Богданов.

Переход начался в 2017 году и должен был завершиться 1 июля 2020 года, но коронавирус внес свои коррективы, поэтому сроки продлили до 1 октября.

Банк будет проверять: если к счету получателя пособий будет привязана карта других платежных систему (Visa, MasterCard), зачисление пособий будет задержано. И дается 10 дней на то, чтобы получить пособие наличными, либо все-таки привязать счет к «Миру».

То есть выбора не остается. Сменили реквизиты счета – данные нужно предоставить отделению соцзащиты, либо внести через сайт Госуслуг.

Для тех, кому выплаты зачисляют без карты – на сберкнижку или по почте, не изменится ничего.