«Начинать нужно с себя»: в Красноярске прошел экофестиваль

В Красноярске прошел фестиваль экологической культуры «Эколайф». Фото: компания "КРК".

А вы знали, что из 400 алюминиевых банок можно сделать детский велосипед? А из 25 пластиковых бутылок – флисовую куртку? Об этом можно было узнать в Красноярске на фестивале экологической культуры «Эколайф».

В субботу, 19 сентября, на экоплощадках в Центральном парке имени Горького волонтеры учили, как правильно сортировать вторсырье, как стать домашним садоводом и как повторно использовать старые вещи.

На эколекциях красноярцам рассказывали о том, что такое эко-привычки и сложно ли начать «зеленый бизнес» и реализовать свой эко-проект.

На площадке «Красноярской рециклинговой компании» жители города оставляли заявки, чтобы в их дворах установили сетки для сбора пластиковых отходов и стеклянных бутылок и банок.

Так выглядит дробленый пластик, который производят как раз из пластиковых отходов. Фото: компания "КРК".

Красноярцам показали, как выглядит дробленый пластик, который производят как раз из пластиковых отходов. Из него в дальнейшем можно вторично изготовить бутылки или любую пластиковую тару или произвести волокно для одежды.

Особой популярностью на площадке левобережного оператора пользовался современный мусоровоз: всем желающим показывали, как он работает, а в кабине машины можно было посидеть, «порулить» и даже сфотографироваться.

Рулить мусоровозом весело! Фото: компания "КРК".

- Главная задача таких мероприятий, и это часть нашей большой работы, - экологическое воспитание, - отметил Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Люди должны понимать и привыкать к тому, что мусор важно накапливать раздельно, чтобы его можно было в дальнейшем перерабатывать. Наша компания занимается установкой сеток для сбора пластика и стекла. В 2020 году мы отправили на переработку уже более 100 тонн пластика. И готовы продолжать эту работу. Нужно начинать с себя, поэтому мы призываем всех присоединиться и собирать мусор правильно.

Вы тоже можете присоединиться к эко-движению - установите в своем дворе специальные сетки. Фото: компания "КРК".

До конца года «КРК» планирует установить во дворах города еще 300 сеток для сбора пластика и контейнеры для стекла. Жителя города охотно оставляли левобережному регоператору соответствующие заявки, не случайно основная идея экофестиваля – объединение жителей города для решения вопросов эко-культуры.

- Ресурсы планеты ограничены, поэтому важно поднять культуру сортировки вторсырья, культуру осознанного потребления, - считает начальник экологического управления организации «Городские реновации» Ксения Хоцинская. - Сортировка отходов – отдельный сбор пластика, бумаги; использование эко-шоперов, эко-мешочков при покупке товаров. Все это может помочь сделать нашу жизнь более правильной и разумной. Я не покупаю пластик, использую эко-сумки, многоразовые мешочки под фрукты и другие продукты. Это не особенно усложняет жизнь, и со временем превращается в хорошую привычку.

Вы тоже можете присоединиться к эко-движению. Если хотите установить в своем дворе специальные сетки под стекло и пластик, обратитесь в свои управляющие компании или ТСЖ и закажите бесплатные контейнеры в «Красноярской рециклинговой компании», тел. 8-950-437-27-44.