Тест на коронавирус в аэропорту Красноярска 2020: как пройти, столько стоит

Тест на коронавирус в аэропорту Красноярска 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь пассажиры, прибывающие в аэропорт Красноярска из-за границы, могут сдать тест на коронавирус сразу – в зале выдачи багажа. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, до этого экспресс-тестирование на COVID-19 было организовано в здравпункте аэровокзала на первом этаже. 15 минут, и можно получить результат.

Сейчас все изменилось. Со вторника, 22 сентября, в аэропорту открывается специальный кабинет для сдачи тестов на коронавирус. Он располагается, повторимся, прямо в зале получения багажа.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПЦР-тестирование происходит путем взятия мазков из зева и носа человека. Продолжительность – 15 минут, сюда входит оформление медицинских документов, оплата и взятие мазка.

ЦЕНА ВОПРОСА И СРОКИ

Стоимость услуги – три тысячи рублей. Результат придет в виде справки по электронной почте. Не позднее трех дней с момента взятия пробы. Справку нужно прикрепить на портале Госуслуг.

КОМУ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ?

Тест может сдать любой желающий в зале выдачи багажа на первом этаже терминала аэропорта. Пассажиры международных рейсов пройти его обязаны. Важно: нельзя сделать тест человеку с симптомами ОРВИ или тому, кто контактировал с зараженным COVID-19 меньше двух недель назад.

Подчеркнем, исследование проводят на базе «Центра гигиены и эпидемиологии» края.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья КРАСНОПЕЕВА, пресс-секретарь Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю:

- В соответствии с постановлением главного санитарного врача, с 1 августа все граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации, должны до посадки в самолет зарегистрироваться на сайте Госуслуг. И затем по прибытию на территорию РФ надо сдать анализы методом ПЦР на коронавирусную инфекцию. И загрузить результаты исследования опять же на сайт Госуслуг.

Сейчас в аэропорту работает один кабинет – в зале выдачи багажа. Для удобства пассажиров выделили отдельное помещение: в одном месте можно как сделать, так и оплатить исследование.

Чтобы людям не нужно было бегать потом по городу, тратить дополнительное время на поиск лаборатории, запись. Кроме того, быстро выдают результаты, чтобы можно было оперативно загрузить на сайт Госуслуг. Напомню, если не сделать это в течение трех дней, человеку грозит штраф 15-40 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья, жительница Стамбула:

Дела с «короной» у нас обстоят так: соблюдаем режим ношения масок, стараемся избегать людных мест. Мы с мужем, дети ходим в масках, постоянно протираем руки спиртовыми растворами. На работе тоже в масках сидим. Государственные школы, правда, еще не открылись, но частные начинают открываться.

Полиция строго относится к туристам да и к местным тоже. Если человек без маски, его даже высаживают из маршрутки. И штрафуют! Штраф - 118 долларов.

Местным находиться в масках обязательно! Не знаю точно, штрафуют ли туристов без масок, но предупреждение сделают непременно. Турки – народ гостеприимный, некоторые полицейские могут и не оштрафовать, чтобы у туриста не оставалось плохое впечатление от поездки. Но советую: лучше не рисковать.