Проект для севера уникальный: Дудинке больше не грозят перебои с теплоснабжением

Дудинке больше не грозят перебои с теплоснабжением Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Отопительный сезон в Дудинке длится почти 300 дней. И самая большая неприятность, которая может произойти в это время, это если вдруг аварийно отключится электроэнергия и, как следствие, остановится местная ТЭЦ. И столбик термометра при этом теряется где-то ниже уровня отметки в –30 градусов. А ведь такое прежде случалось, и не раз, например, в январе 2015 и 2016 года. До Норильска, откуда подается электроэнергия, 90 километров. В суровых климатических условиях порой не выдерживают ЛЭП, а на их восстановление уходит много часов, а то и суток. А ведь в заполярной Дудинке живет почти 21 тысяча человек.

Три года назад Норильско-Таймырская энергетическая компания приняла важное решение, которое должно устранить проблемы Дудинки. Для информации: АО «НТЭК» - дочернее предприятие «Норникеля», снабжает теплом, водой и электроэнергией Норильский промышленный район и собственно города Таймыра (Норильск с его районами Талнахом, Кайерканом и Оганером, Дудинку, Игарку) и поселки Светлогорск и Снежногорск.

В случае аварии энергоснабжение ТЭЦ будет восстановлено за 20 секунд Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

– В последние годы изменились погодные условия и мы вынуждены были обеспечить надежным источником питания котельную № 7, чтобы при любых обстоятельствах обеспечивать качественное теплоснабжение не только дома горожан и социальные объекты, но и Дудинский морской порт, - рассказывает генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

Был построен резервный источник энергоснабжения мощностью 3 мегаватта, который в случае аварии полностью покрывает нужды местной ТЭЦ в энергоресурсах. Сердце энергоцентра – 2 газопоршневые установки Jenbacher. На возведение и монтаж ушло 3 года, работы были закончены как раз в августе. Энергоцентр построен полностью за счет средств НТЭК. Общая стоимость – более 360 миллионов рублей.

Новый энергоцентр обошелся в 360 миллионов рублей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Установка позволяет в течение 20 секунд вернуть необходимое напряжение. Так что если случится нештатная ситуация, жители Дудинки не заметят перебоев с водой и отоплением. Проект по оценке специалистов, для севера уникальный.

Подрядчиком работ стала красноярская компания «Сибирьэнергоинжиниринг». Андрей Коледов, председатель совета директоров предприятия, прокомментировал:

- Для нас это не самый крупный по масштабам проект, но очень интересный. Здесь мы применили самые передовые мировые технологии как в части оборудования, так и в части систем автоматики и управления производством. Было непросто, ведь приходилось адаптировать импортное оборудование к отечественным составляющим, плюс сложная логистика, климатические условия. Но нам помогал заказчик, спасибо за это НТЭК – у нас не было сбоев ни по финансированию, ни по приемке работ.

Сердце энергоцентра – 2 газопоршневые установки Jenbacher мощностью 3 мегаватта Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ