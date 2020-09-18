«Видеть его не хочу»: отшельница Агафья Лыкова рассказала, почему поссорилась с братом

Навестить отшельницу приехал ее старый знакомый Виктор Непомнящий. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

В середине сентября на таежной заимке Агафьи Лыковой побывали гости с «большой земли». Проведать 76-летнюю отшельницу в ее обители (так называет свое жилище сама Карповна) приехал ее старый знакомый – директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий и двое сотрудников. Сокрушается: в июле обещали прилететь, а смогли только сейчас. Зато с подаркам.

Карповна очень рада посетителям. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

- К тому же этот год выдался щедрым, изобильным, - рассказал Виктор Непомнящий «Комсомольской правде – Красноярск». – Помощи Агафья не просила. Я дважды переспросил: нет, говорит, все есть. Там и по дровам порядок, и по сену нормально. Прилетели студенты московские, помогли заготовить. Еще приземлялись – шасси у вертолета подломались. Помните, во всех СМИ прошло?

Гости в масках, соблюдали дистанцию. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

У нас общественность не всегда положительно относится к помощи ей. Поэтому особенно стараемся не распространяться. Но все, о чем просила Карповна, привезли. В этом году «заказала» петуха нового и курей – сделано! К слову, на медведя нынче не жаловалась – не одолевает. Собака, куры, козы – все живы-здоровы.

Агафье привезли курочек и петуха. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Как она сама? Я спросил «Ничего, не болеешь?» - Нет, все нормально. Прилетели в масках: я и двое сопровождающих, особо не приближались. Все здоровые, без температуры. Меры предосторожности приняли. Почему мы в масках, не спрашивала. Очевидно, она в курсе. Абсолютно спокойно к этому отнеслась, не сторонилась, не чуждалась. Все понимает и знает.

На реке Еринат Агафья собирает красивые камни. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Подарила мне камни – с реки Еринат. Сама собирает – идет-идет, нашла камушек, складывает. Для нее это красиво. Они действительно необычные: с полосками, разных цветов. Всегда были маленькие, а нынче, смотрю, большие. Еще удивился: может, студенты натаскали? На Еринате много, рядом запасы железа, может, с гор. Ну, красивые.

Несколько самых эффектных камней подарила гостям. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Сейчас ей помогает сын геолога Ерофея Седова – Николай, живет в отцовской избе. Помощницу по хозяйству Агафья уже не ищет. В прошлом году просила меня, чтобы привезли брата с Алтая. Мы организовали ему пропуск, привезли. Жил почти год. В августе просила, мы его в сентябре-октябре привезли, в июне вывезли. Она мне уже письмо написала: «Забери его».

Карповна в своей обители. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Так они поругались, ой… Просила больше брату пропуск не давать: «Видеть его не хочу. Все золото бегает по горам ищет». Два часа жаловалась, какой он плохой. Я говорю: «Ты же сама просила». Разулыбалась: «Ну, просила».

Агафье передали подарок от митрополита Корнилия. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Племянник ее тоже был, с ним все хорошо. Весной его еще привезем. На «большую землю» ни в какую не хочет, я даже спрашивать не стал. Разговаривал с митрополитом Корнилием (русской старообрядческой церкви) по этому поводу, он сказал: «Ни мне, ни вам ее не переубедить. У нее есть своя позиция – ей тятя завещал помереть там». У нее свое понимание жизни.

Сколько радости! Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Митрополит передал ей большую книгу и журнал – «Вестник митрополии», там было о выставке, посвященной 400-летию протопопа Аввакума, это важное мероприятие для митрополии, и она передала на него приветствие и подарок – с теми самыми студентами.

СПРАВКА «КП»

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жесткая посадка в тайге: летевший к Агафье Лыковой вертолет повредил шасси

Чрезвычайное происшествие с вертолетом, который направлялся из Таштагола в район реки Еринат в Хакасии, случилось вечером 20 августа. У вертолета с туристами на борту при посадке надломилось шасси.

Вертолет компании «АэроКузбасс» с туристами на борту совершил жесткую посадку в районе реки Еринат, что в Хакасии. На момент ЧП на борту находились 17 человек, включая членов экипажа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Хакасия, ЧП произошло в момент, когда вертолет заходил на посадку (подробности).

«До конца декабря запасов не хватит»: отшельница Агафья Лыкова попросила большую землю о помощи

- Тревожный звонок от Агафьи Лыковой. Запасы кончаются, говорит. До конца декабря запасов не хватит. Связь оборвалась, видимо, батарея на спутниковом телефоне тоже села. Будем думать, как помочь, - сообщил Андрей в своем Фейсбуке (подробности)

Агафье Лыковой на Ми-8 отправили 100 килограммов муки, капусту, крупу и 300 килограммов сена

Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко (подробности).