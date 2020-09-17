Не отходы, а вторсырьё: до конца года левобережный оператор установит в городе 300 сеток под пластик

Специальные сетки для сбора пластика «Красноярская рециклинговая компания» начала устанавливать в своей технологической зоне больше года назад. До конца этого года компания планирует бесплатно установить в левобережной зоне Красноярска еще 300 сеток для пластиковых отходов, и сейчас выясняет потребности жителей в таких контейнерах.

– На текущий момент у нас установлено 500 сеток для пластика, 200 мы установили самостоятельно, ещё 300 – совместно с партнерами, - поясняет исполнительный директор «КРК» Игорь Ким. – Отмечу, что жители оценили такое новшество положительно – только в этом году мы собрали и отправили на переработку 100 тонн пластиковых отходов. Мы решили продолжить работу в этом направлении, и нам важно, чтобы специальные контейнеры, в первую очередь, были установлены именно в тех дворах, где жители готовы к такому раздельному сбору. Поэтому мы обращаемся к горожанам с просьбой - если вам нужна сетка для сбора пластика, обратитесь в свою УК или ТСЖ с соответствующей заявкой, а мы выполним ее в кратчайшие сроки».

Контейнеры-сетки эстетично выглядят и легко вписываются в любой дворовый пейзаж. На каждом указан номер телефона оператора. А специальное мобильное приложение CleanPath («Клинпас»), которое «КРК» внедрило ещё в прошлом году, позволяет не только найти ближайший к своему дому контейнер, но и одним кликом отправить сообщение о том, что сетка наполнена, и пластик пора вывозить.

Как пояснили в компании, направить заявку на установку специального контейнера можно и напрямую в «Красноярскую рециклинговую компанию». Кроме того, заявить о необходимости установки сетки под пластик можно в рамках фестиваля «Эколайф», который состоится 19 сентября с 14.00 до 18.00 в Центральном городском парке, где левобережный региональный оператор будет проводить тематические мастер-классы.

Так, в рамках фестиваля «Красноярская рециклинговая компания» расскажет о правильной сортировке и утилизации отходов, а также продемонстрирует всем желающим работу современного мусоровоза.