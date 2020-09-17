«Единая Россия» получила около 80% мандатов из 78 тысяч

Свою роль сыграло и обновление списков партии — около половины из кандидатов ранее не участвовали в публичной политике, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время заседания Президиума Генсовета. Каждый десятый из них работает в медучреждениях.

В этом году выборы проходили в 83 регионах России. Велось более девяти тысяч избирательных кампаний. Всего замещалось более 78 тысяч мандатов. «Единая Россия» закрыла своими кандидатами 97% из них.

«В Единый день голосования явка избирателей составила 43,06%. Средний результат «Единой России» на основных выборах — почти 72% голосов и на уровне органов местного самоуправления — 77% всех замещаемых мандатов», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что партия выиграла довыборы в Госдуму во всех округах, где выдвигала своих кандидатов. Кроме того, все кандидаты в губернаторы, которых партия поддержала или выдвинула на выборы, победили.

На выборах в законодательные собрания регионов «Единая Россия» взяла 343 мандата из 464, то есть почти 74%. Отдельно секретарь Генсовета остановился на выборах в Новосибирской области.

В административных центрах партия получит 568 мандатов из 808 (70,3%).

При этом там, где выборы в муниципальные советы проходили исключительно по одномандатным округам, партия показала хорошие результаты везде.

«Единая Россия» получила 76% мандатов в органах местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, это самый массовый уровень выборов — депутаты здесь ближе всего к людям. Во многих регионах партии удалось значительно укрепить свои позиции. К примеру, в Белгородской, Воронежской, Магаданской областях, Ямало-Ненецком автономном округе уровень поддержки вырос фактически вдвое.

«В Единый день голосования мы вновь подтвердили свой статус ведущей политической силы страны, доказали, что успех прошлого года не был случайным. Мы были и остаемся партией-лидером, причем на всех уровнях власти», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Высокие результаты партии он объяснил системной работой с людьми — повестка «Единой России» отвечает запросам общества. Это, в частности, влияет на предстоящие выборы в Госдуму.

«Победа — лишь средство для реализации курса Президента, повышения качества жизни граждан, стабильного развития нашей страны. Так что для наших коллег, которые победили на выборах, это только начало. Доверие людей мало заслужить, его надо еще и оправдать. Все те обязательства, которые вы брали на себя, нужно реализовать. По сути ЕДГ-2020 входит в единый двухлетний электоральный цикл, кульминацией которого станут выборы в Государственную Думу. Мы одержали важную победу, но впереди нам предстоит очень много работы. Наша цель — конституционное большинство, то есть более 300 мандатов в новом парламентском созыве. Задача сложная, но на минувших выборах был сделан важный шаг в этом направлении», — резюмировал Андрей Турчак.

В районах Красноярского края выбрали глав сел и больше 4000 депутатов. Кандидаты от «Единой России» получили свыше 72 % всех депутатских мандатов.

В 51 населенном пункте из 64, где шли выборы, мэром стал единоросс. Представители партии также одержали победу на довыборах в краевой парламент. От Норильска избрался бывший министр энергетики Юрий Захаринский, от Ачинска - строитель Владимир Чернышенко.

Аналитики успех «Единой России» объяснили эффективной кадровой политикой. Кандидаты от партии провели больше 10 тысяч встреч с избирателями. На таких встречах кандидаты представляли свои планы и собирали наказы от жителей. Все кандидаты – местные жители городов и районов, хорошо известные землякам своей работой. При этом оппозиция вела на выборы кандидатов, которых никто в районах не знал.

«Итоги выборов - результат того, что партия выставила на выборы знакомые людям лица, кандидатов, которые живут рядом со своими избирателями, а не тяжеловесов-паровозов федерального уровня», - заметил вице-спикер Законодательного собрания Сергей Попов.

Социолог Алексей Новиков полагает, что другие партии не смогли продемонстрировать избирателям программы позитивных дел: «Их работа строилась на противодействии. Но остается открытым вопрос: что будет делать этот кандидат, оказавшись в законодательном органе». Слова эксперта подтверждают многочисленные иски кандидатов от ЛДПР к другим КПРФ.

Обозреватель Александр Чернявский подчеркнул кадровую силу «Единой России» - ни одна партия не смогла выдвинуть столько кандидатов.

Все эксперты сошлись во мнении, что прошедшие выборы – репетиция к выборам в Заксобрание и Госдуму. И успех «Единой России» говорит о высоких шансах на победу партии на будущих выборах.