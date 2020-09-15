Более половины выпускников СУЭК-классов выбрали для обучения технические вузы

Около 65 процентов выпускников профильных классов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК, основной акционер Андрей Мельниченко) в Красноярском крае выбрали для дальнейшего обучения технические вузы. Причем 84 процента из них будут обучаться в вузах на бюджетной основе.

Среди наиболее популярных среди выпускников классов СУЭК учебных заведений на протяжении последних лет остаются Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени Ф.М. Решетнева в Красноярске, Государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Политехнический университет в Томске, Горный университет, Политехнический университет Петра Великого в Санкт-Петербурге и ряд других. Среди наиболее востребованных специализаций – "Инженерная физика и радиоэлектроника. Инноватика", "Горные машины и оборудование", "Электроэнергетика и теплотехника", "Электроника и наноэлектроника. Промышленная и силовая электроника", "Прикладная информатика в экономике", "Цифровые инновации в управлении предприятиями".

Кроме того, двое выпускников классов СУЭК из Бородино и Назарово поступили в Красноярский государственный медицинский университет имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. После окончания вуза их будут ждать как в местных больницах, где вопрос комплектования квалифицированными кадрами сегодня является одним из наиболее актуальных, так и в ведомственных медучреждениях системы СУЭК. А юная бородинка Владислава Кузьмина выбрала для обучения набирающее популярность направление "Дизайн архитектуры городской среды". Одним из аргументов в его пользу стало активное внедрение в шахтерской столице ультрасовременных проектов благоустройства общественных пространств. Среди них – реконструкция центральной площади перед Дворцом культуры "Угольщик", модернизация парка ДК, строительство уникального в масштабах Красноярского края музея-аллеи истории Бородино и градообразующего предприятия – Бородинского разреза – под открытым небом. Все проекты реализованы в социальном партнерстве с СУЭК и Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ".

Добавим, что в копилке выпускников профильных классов СУЭК высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам (физике, математике, информатике) – они оказались значительно выше среднегородских показателей, победы во всероссийских олимпиадах и шесть медалей.