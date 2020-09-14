Фото: Красноярской епархии

В книге 10-летняя история красноярского центра, размышления врача о медицине и человеческой душе. А еще полтысячи уникальных фотографий из операционных Кардиоцентра.

Презентация издания прошла в Архиерейском доме Красноярска. Первый отзыв на книжный труд дал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

– Я благодарен тому, что несет эта книга. Это рассказ о повседневном совершении чуда. Книга о живом сердце. Когда соприкасаешься с таким талантливым трудом, понимаешь, что величие человека скрывается в его даре. Врачевание – дар божий, – напомнил владыка. – Люди, посвятившие жизнь кардиологии, достойны благодарного удивления, преклонения за свой труд, знания и возможности, которые дает им Господь для продолжения человеческой жизни.

Фото: Красноярской епархии

За 10 лет хирурги Кардиоцентра провели 48 тысяч операций, спасли тысячи людей. Победы кардиохирургов, поражения… Об этом «летопись славных и трудных событий» главного врача.

– Книга посвящена истории кардиохирургии Красноярского края, коллегам, с которыми я 10 лет работаю в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, – рассказал на презентации Валерий Сакович. – Мы начинали с 200 операций в год, а сейчас делаем по 5, 6, 7 тысяч операций. В каждой – душа хирурга и многих его коллег.

«Первая книга» и о душе врача, и о душе вообще. Где находится душа, когда сердце человека «останавливают» на время операции? Что происходит с душой во время пересадки сердца? Кардиохирург, вживляющий спасительный донорский орган в бездыханное тело, проводник божьего замысла или его нарушитель?

– Сложно воспринимать явление пересадки сердца, – признался владыка Пантелеимон. – Церковь всегда относилась к этому сдержанно, но когда пришло время, поддержала и благословила.

Кардиоцентр проводит трансплантации сердца три года. Столько же снимал работу медиков фотодокументалист Алексей Снетков. В книге более 500 его фотографий. Все живые, не постановочные.

– Я немного снимал во время операций. Много наблюдал: кто что делает, кто как реагирует. Мне говорили: «Сейчас сердце «пойдет», надо это снять!» Но для меня важнее был не процесс, а реакция на него: секунду назад колоссальное напряжение, сосредоточенность – и вот донорское сердце забилось! Мгновение радости. Операция продолжается, – поделился Алексей Снетков. Он считает, что создателей «Первой книги», ее героев и гостей презентации объединила одухотворенность.

– Одухотворение достигается через сердце, – сказал владыка Пантелеимон. – Через участие сердца великие одаренные люди открывают новые знания и достигают небывалого прогресса. Сердцем любится, гневается, чувствуется. В сердце начинается Бог.