«Единая Россия» получила более 72% замещаемых мандатов на всех уровнях выборов в Красноярском крае

В единый день голосования, 13 сентября, в Красноярском крае состоялись выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным, представители «Единой России» получили 72,56% замещаемых мандатов на всех уровнях выборов в ОМСУ.

Так, на довыборах депутатов Законодательного собрания по двум одномандатным избирательным округам - Ачинскому №11 и Норильскому № 21 победили кандидаты от «Единой России» - Владимир Чернышенко, Юрий Захаринский.

Также по предварительным данным кандидаты от «Единой России» одержали победу в большинстве других выборных территорий края. В 64 муниципальных образованиях прошли прямые выборы глав сельских и городских поселений, в 51 территории победу одержали представители «Единой России». Конкуренцию им составили самовыдвиженцы, которые одержали победу в 12 территориях, и один представитель КПРФ.

47 территорий края избирали депутатов городских и районных Советов, всего 980 мандатов. В результате 631 мандат у единороссов. Беспрецедентную поддержку получили представители партии в Дзержинском районе: кандидаты от «Единой России» в Совете депутатов составят 100% большинство. Также большинство мест в представительных органах власти получили единороссы в Балахтинском, Боготольском, Бирилюсском, Енисейском, Ермаковском, Идринском, Иланском, Каратузском, Казачинском, Курагинском, Минусинском, Мотыгинском, Назаровском, Новоселовском, Пировском, Рыбинском, Саянском, Северо-Енисейском, Ужурском районах края, Тюхтетском и Шарыповском округах, а также в городе Сосновоборск. В 40 территориях от 50% до 100% мест за депутатами от «Единой России», и только в семи территориях края представители партии получили менее половины мандатов. Остальные места распределились между традиционными оппозиционными партиями ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».

Политолог Александр Чернявский отметил, что региональное отделение «Единой России» эффективно и качественно провело избирательную кампанию:

«Мне кажется, больших сенсаций не произошло, все взяли свои проценты в соответствии с той работой, которую они вели в межвыборный период. Если говорить о результатах «Единой России», то результат более 70% коррелируется с недавними результатами голосования по поправкам в Конституцию. «Единая Россия» по-прежнему вне конкуренции в плане работы с лояльным электоратом. Партия в очередной раз достаточно эффективно сработала технологически, работала целенаправленно, ведя людей, которые симпатизируют власти, выступают за стабильность, а таких достаточно много в нашем обществе. В этом смысле, партия во многом оказалась впереди конкурентов. Еще одно из преимуществ «Единой России» заключается в том, что они умеют отбирать в свои ряды авторитетных людей. В сельсоветах меньше всего смотрят на партийные бренды, там не отделаешься партийными лозунгами. Там речь идет о настоящем доверии, которое односельчане оказывают своим землякам».

Также депутатов избирали более 350 сельских поселений края. Здесь также, по предварительным итогам, большинство кандидатов от партии получили поддержку населения: у единороссов простое и квалифицированное большинство мандатов в 274 представительных органах.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко поздравил однопартийцев с достойным результатом выборов и поблагодарил жителей края за оказанное доверие:

«По предварительным результатам единого дня голосования уже можно сказать, что партия «Единая Россия» одержала убедительную победу. Конечно, это очень весомый политический результат, и такой высокий уровень поддержки избирателей стал возможен, прежде всего, потому что «Единая Россия» сделала ставку на проверенных, качественных кандидатов. Это люди, которые хорошо известны в территории, они состоялись и как политики, и как профессионалы своего дела. Наши кандидаты провели более 10 тысяч встреч в райцентрах, краевых городах и в самых отдалённых поселениях, сельсоветах и поселках. На мой взгляд, это стало важным залогом победы. Вместе мы составили партийную программу по развитию территорий, решению ключевых проблем, волнующих жителей края. Люди увидели заинтересованное и ответственное отношение наших кандидатов к тем проблемам, которые их волнуют в первую очередь. Теперь очень важно оправдать доверие избирателей, сосредоточиться на реальной работе, как можно быстрее показать конкретный результат. Хочу поблагодарить также и нашу большую партийную команду, которая помогала кандидатам, сделала возможной эту победу. В ходе этих выборов в органы местного самоуправления, «Единая Россия» показала достойный результат, который станет хорошей стартовой площадкой на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания края и Государственной Думы. Они пройдут уже в 2021 году, и, я уверен, будут во многом опираться на те результаты, которые покажет наша партийная команда в органах местного самоуправления».

Напомним, в общей сложности на выборах в представительные органы власти замещалось 4434 мандата.

В выборах ОМСУ приняли участие 8511 кандидатов, в том числе 7184 кандидата от 12 избирательных объединений и 1327 - в порядке самовыдвижения.