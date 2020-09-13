Держит в страхе весь дом: напавшая на детей в красноярской школе «женщина с арматурой» давно терроризирует соседей

В Красноярске на «женщину с арматурой» соседи пишут заявления. Фото: ТВК

История, которая произошла неделю назад в 69-й школе Красноярска, получила свое продолжение. Напомним, туда пришла странная женщина, перебралась через турникет, хотя вахтер пыталась ее остановить. И, оказавшись в фойе, стала придираться к ученикам, говорила бессвязные фразы, покрикивала. Даже предположительно (так уверяют сам ребята) ударила двух человек металлическим прутом или куском арматуры, завернутым в полиэтиленовый пакет. И сбежала.

К счастью, при этом никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. А ведь такая вероятность была.

- Я знаю ее, это мать нашего ученика, он учится в третьем классе, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск директор школы Дмитрий Чеменев. – Я ходил к ней домой и услышал, что на нее жалуются все соседи. Мне становится страшно, когда я представляю, что такой человек живет рядом с нами, ходит по нашей улице.

Жалуются – это мягко сказано. «Женщину с арматурой» - так сейчас ее называют в Красноярске, на самом деле ее зовут Елена Г. Она не первый год держит в страхе свой дом и целую улицу. На нее уже было написано несколько заявлений в полицию. А теперь соседи и вовсе требуют изолировать ее в психиатрическую лечебницу, пока она не натворила большой беды.

По словам Юлии Мушталевой, одной из соседок, которая живет вместе с Еленой на одной лестничкой площадке, без перцового баллончика выходить из квартиры опасно. Не так давно она едва не стала жертвой нападения, когда хотела с дочкой выйти погулять. Благо, что в руках был этот самый баллончик – дебоширка испугалась и не тронула Юлию.

В списке жертв – воспитательница детского сада, консьерж дома, техник управляющей компании. Соседи боятся, что она может ударить кулаком, пнуть, бросить чем угодно.

Представитель управляющей компании «Континент» Наталья Емельяшина рассказывает, как Елена устроила дебош на первом этаже, раскидала мусор. А потом заявила: «Это дом мой, вы не имеете права тут ходить». И удалила Наталью кулаком в висок.

Раскидывает детские коляски и велосипеды, которые стоят в широком коридоре, бьет лампы, рвет пожарную сигнализацию, пинает двери соседям.

Писали заявления в полицию несколько раз, но там наказывали женщину незначительными штрафами. Соседи недоумевают, почему? Как удалось выяснить, нарушительница порядка позиционирует себя, как юрист, ведет страницы в социальных сетях, где пытается давать какие-то консультации.

На фоне этого беспокоит судьба мальчика. Но директор школы успокаивает:

- Ее сын сейчас живет вместе с отцом, ему ничто не угрожает.

Бывший муж, который развелся с ней 5 лет назад, собирается лишить ее родительских прав и как раз собирает документы.

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Пятница 4 сентября, в фойе школы много детей. Надевают верхнюю одежду и выходят, занятия ведь закончились. В это время в фойе прорывается женщина, садится на лавку и начинает задирать проходящих мимо учеников. Кто-то включил камеру на смартфоне, когда она уже вовсю «агрессировала» - пела какие-то песенки, пританцовывала сидя, несла несуразицу, размахивала свертком (подробнее).