Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 13 сентября 2020: погибших уже 520 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 13 сентября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информацию по количеству заразившихся, выздоровевших и скончавшихся от COVID-19 на утро 13 сентября по Красноярску и Красноярскому краю предоставили в оперативном штабе. Всего на этот момент зарегистрировано 18 139 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки зарегистрирован 101 случай. В Красноярске – 21 (всего 8 782 человека), в Ачинске 12 (всего 958), в Курагинском районе – 9 (всего 172) – это тройка лидеров «ковидного» антирейтинга.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 631,1. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

По количеству выздоровевших: всего 14 264 человек, за минувшие сутки 79. Погибших уже 520, за сутки – плюс 2.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 583 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198. Снято с медицинского наблюдения 35 828, за последние сутки – 215 человек.

Проведено тестов на коронавирус всего 865 505, из них за последние сутки 11 272.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.