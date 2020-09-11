Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 11 сентября 2020 года: за сутки заболели 102, умерли 2

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 11 сентября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Красноярском крае на 14 часов 11 сентября 2020 года, количество заразившихся COVID в регионе превысило 18 тысяч, их 18 038. За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвержден еще у 102 пациентов. Темп прироста - 0,6%.

Данные на 11 сентября 2020.

За все время 14 185 человек (+78 за сутки) вылечили врачи, 518 (+2 за сутки) погибли.

Проведено тестов на коронавирус 854 233, за последние сутки - 6 507. Под наблюдением на дому находятся 2 600 человек (+202 новых за сутки). Снят с контроля за сутки – 241. Красноярский край сейчас на третьем этапе снятия ограничений по COVID. Жителей призывают соблюдать масочный режим в общественных местах – это обязательно, а также социальную дистанцию.

- В Красноярском крае второй день подряд фиксируется одинаковое число новых случаев коронавируса — 102 человека. Регион остается на 12-м месте среди субъектов страны с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - уточняет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.