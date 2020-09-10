25 сентября - День бесплатной юридической помощи

25 сентября 2020 года Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России впервые после летних каникул проводит Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи в очном режиме.

Прием граждан будет вестись по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 20 (Дом Офицеров) ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Записаться на бесплатную консультацию можно по т. 8(391)258-18-20 в будние дни с 10.00 до 15.00.

Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции в пункте приема всем пришедшим гражданам в обязательном порядке необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра), иметь при себе маску и перчатки!

Напомним, граждане могут обращаться по вопросам пенсионного обеспечения, правильности начисления тарифов за услуги ЖКХ, оказания мер социальной поддержки, оформления недвижимости, нарушения прав потребителей, а также гражданского, семейного, земельного, трудового, наследственного законодательства и пр.

Правовую помощь будут оказывать юристы, адвокаты, нотариусы, преподаватели юридических вузов и других юридических служб и ведомств.

Телефон для справок: 258-18-50.