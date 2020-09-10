Социальный блок станет центральным в предвыборной программе «Единой России»

Формирование социальной политики страны — основная задача «Единой России», отметил Дмитрий Медведев в ходе рабочего совещания об актуальных задачах партии в 2020-2021 годах. Концепция социального государства ляжет в основу народной программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

«Основу народной программы составят наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России», — сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» уже прорабатывает с правительством и экспертным сообществом ряд инициатив, направленных на усовершенствование мер социальной поддержки граждан. Это справедливая оплата труда бюджетников и увеличение в их зарплате доли оклада до 70%, защита гарантированного дохода от взыскания за долги, обеспечение доступности лекарств и поддержка отечественных фармпроизводителей, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям — сейчас это стоит сотни тысяч рублей — и реформирование служб занятости — в том числе, введение страхования от безработицы.

«По каждой из этих тем «Единая Россия» предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив. В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — сказал Андрей Турчак.

В правительстве поблагодарили «Единую Россию» за взаимодействие — в кабмине подчеркнули, что не только совместно с партией реализуют инициативы, которые готовит исполнительная власть, но и учитывают предложения партии, которые приходят из регионов. Это позволяет обратить внимание на те проблемы, которые волнуют граждан.

Один из таких вопросов — минимальный гарантированный доход граждан.

«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода. Здесь имеется ввиду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что в этот сложный период перед страной стоят серьезные вызовы, на которые нужно ответить «с честью».

«Единая Россия» как правящая партия должна предложить свои варианты решения важнейших проблем, которые волнуют всех наших граждан. Начиная от простых, бытовых и заканчивая государственными, на которых нужно концентрировать огромные ресурсы», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Первое заседание комиссии по подготовке народной программы «Единой России» пройдет в конце сентября, сообщил он.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко считает, что стратегические социальные инициативы «Единой России» очень важны для жителей всей страны, и, в том числе, Красноярского края. Партия слышит запросы людей и делает все возможное, чтобы помочь, особенно в это непростое время.

«В условиях пандемии россияне столкнулись с рядом ограничений. Людям сейчас особенно нужна поддержка государства. Именно из этого исходит партия, выдвигая свои законодательные инициативы. В этом году благодаря ряду новых социально-направленных законопроектов «Единой России» поддержку смогут получить самые разные категории населения: представители малого и среднего бизнеса, рядовые работники, пенсионеры, учителя, медики, молодые семьи. Речь идет и о страховании от безработицы, и о защите гарантированного минимального дохода граждан, и о доступности лекарств… Эти законодательные инициативы затрагивают самые разные сферы жизни. Таким образом партия выполняет задачу, поставленную президентом и уже закрепленную в Конституции - обеспечение социальных гарантий гражданам», - отметил секретарь региотделения.

Источник: krasnoyarsk.er.ru