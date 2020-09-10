Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 10 сентября 2020 года: за сутки заболели 102, умерли 3

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 10 сентября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае: по данным оперативного штаба на 14 часов 10 сентября, количество заболевших приблизилось к 18 тысячам, сейчас их 17 936.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 102 человек, 31 из них в Красноярске. Темп прироста составил 0,6%.

За весь период пандемии врачи вылечили 14 107 пациентов (+87 за сутки). Погибли 516 (+3 за сутки).

Под наблюдением медиков на дому 2 639 человек (+214 за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 289. Проведено тестов на коронавирус всего 847 726, из них за последние сутки 6 361. - Впервые за долгое время Красноярский край покинул первую десятку субъектов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, – передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Регион опустился на 12 место.