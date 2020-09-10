Бабье лето 2020 в Красноярске: несмотря на осень, в Роевом ручье цветут яблони

В Красноярске второй раз в год зацвела яблоня. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей».

Ну и ну! В Красноярске второй раз в год зацвела яблоня. Необычное явление заметили сотрудники парка флоры и фауны «Роев ручей».

- У нас большой урожай яблок, - сообщили они в соцсетях. - Встречаются даже яблони, которые сбросили весь урожай и по новой набрали цвет. Как будто и не осень вовсе! Наверное, это к началу бабьего лета…

Между тем, раньше синоптики дали на осень не самый утешительный прогноз. На бабье лето стоит рассчитывать только в первую неделю сентября, а после зарядят дожди, будет прохладно.

2020-й год выдался щедрым: яблоки, вишня, грибы - всего вдосталь. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей».

Кому же верить – специалистам или народным приметам? Судя по всему, прогноз сбывается: в Красноярске только плюс 13, к тому же сыро. Бабьего лета пока не видно.

Впрочем, с приметами не все так однозначно. Если одни говорят: яблоня зацвела в сентябре, жди затяжную и теплую осень, другие, напротив, уверены: это к ранней зиме, точно.

А у ученых свое объяснение: причина повторного цветения в сентябре – аномально теплый август. Тогда столбики термометров поднимались до отметки в плюс 30. Вот и весь ответ.

КСТАТИ

В прошлом году на территории парка «Роев ручей» в сентябре тоже наблюдали цветение яблонь. И примета сработала: осень действительно была теплой – даже в октябре.