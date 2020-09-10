Неделя деревенского мяса в «Агротерминале» — участника АСПТ «Енисейский стандарт»!

А помните, какое в деревне мясо?

Свежее… парное…. Из такого мяса и гуляш наваристее, и шашлык сочнее!

В обычном магазине такое вряд ли найдёшь….

А найти его можно на Фермерском рынке «Агротерминала» — участника АСПТ «Енисейский стандарт», на Ястынской.

Здесь стартовала неделя деревенского мяса!

Говядина, Баранина, Свинина, Утка! Для любителей диетического мяса – есть кролик! Для любителей оригинального – мясо перепела! А еще – сытные домашние курочки!

И все это – выращено и произведено нашими краевыми фермерами и фермерскими хозяйствами!

По цене вам точно понравится!

Говядину можно взять за 350 руб./кг., баранину за 380 руб/кг., свинина продается на Фермерском рынке по 250 за кило. Утка – 400 руб/кг, а кролик и перепелки по 500 руб/кг. Домашнюю же курочку можно приобрести от 280 до 350 руб. за килограмм.

И это с учетом того, что вся продукция местная, свежая, прошедшая фитосанитарный контроль и представленная на специально оборудованных мясных рядах Фермерского рынка!

Успевайте! На свежее деревенское мясо на Фермерский рынок «Агротерминала». Доехать можно либо на автомобиле, либо на автобусах № 65, 81 и 91 до ост. Агротерминал