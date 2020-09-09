Отопительный сезон в Красноярске – 2020: когда дадут отопление в Железнодорожном районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда начнется отопительный сезон? Сегодня это один из самых популярных поисковых запросов. Столбик термометра опускается все ниже, ночью и вовсе чувствуется приближение заморозков. В соцсетях горожане жалуются: замерзают, достают обогреватели, теплые носки, кутаются в шерстяные свитера и пытаются отогреться горячим чаем. Хуже тем, кто живет в панельных домах. А вот в кирпичных квартирах вполне комфортно.

Однако к теме: когда же в Красноярске начнется отопительный сезон? И конкретно – в Железнодорожном районе. Из семи районов города этот – самый компактный, но при этом самый густонаселённый, но его территории площадью в 11 квадратных километров проживают около 100 000 человек.

Календарный срок начала отопительного сезона в Красноярске – 15 сентября. Однако по факту – после того, как среднесуточная температура в течение 5 дней продержится на уровне 8 градусов и ниже. После этого глава города подписывает распоряжение для ТЭЦ. Для того, чтобы горячая вода заполнила сети, порой уходит до двух дней. Первыми получают тепло, как правило, медицинские учреждения, школы и детские сады, а также жилой сектор.

Если же отопительный сезон начался, а в квартире холодные батареи – нужно обратиться в свою управляющую компанию, пусть проверят, вдруг система завоздушила. Или в подвале еще не успели открыть вентиль. И вообще – все вопросы к управляющей компании, она должна решать все проблемы обслуживаемых ею квартир.