Чисто там, где убирают! «Красноярская рециклинговая компания» подготовила видеоролик для дачников

Летом многие горожане живут на дачах. И если у СНТ или дачного кооператива нет договора с региональным оператором, вопрос с вывозом мусора им приходится решать самостоятельно. Кто-то вывозит пакеты в город, кто-то – до ближайшего контейнера, а кто-то, не особенно мудрствуя, – и до ближайшего оврага или лесочка.

В «КРК» поясняют: все дачные товарищества и гаражные кооперативы обязаны заключать договоры на вывоз мусора. В новом ролике подробно рассказано о том, как это можно сделать, как рассчитывается плата за услуги регионального оператора и кто должен оборудовать площадки для накопления ТКО.

– Объём ТКО для договора можно рассчитать по количеству членов СНТ или по количеству контейнеров, которые планируется установить. Мы со своей стороны разрабатываем удобный для потребителей график вывоза и консультируем по поводу приобретения контейнеров. А заявку можно подать через председателей СНТ или через наш сайт, – пояснил исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

Он также отметил, что если загородный дом имеет статус ИЖС, владельцы могут установить собственные контейнеры и заключить индивидуальный договор, выбрав удобный для них график вывоза мусора.

Наглядно компания объясняет и формирование размера платы за ТКО для предпринимателей. Если в 2019 году нормативы были установлены для общей категории «объекты общественного назначения» и рассчитывались исходя из количества сотрудников, то позже их актуализировали и разделили объекты общественного назначения на 12 категорий.

Сегодня учет ТКО ведется двумя способами:

• на основании нормативов накопления, выраженных в количественных показателях объема;

• исходя из количества и объема установленных контейнеров

(п. 5 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06. 2016 № 505).

Согласно Правилам, при контейнерном учете размер ежемесячной платы определяется по формуле:

- единый тариф на услугу Регионального оператора * общий объем контейнеров * периодичность вывоза.