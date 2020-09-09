Не нужно паники: в Красноярске из-за слухов о коронавирусе родители засыпают школы звонками

В Красноярске из-за слухов о коронавирусе родители атакуют школы звонками

В Красноярске из-за слухов о коронавирусе родители атакуют школы звонками, пишут в мессенджерах и задают похожие вопросы: «правда ли, что в нашей школе появились заразившиеся дети?» Ссылаются зачастую: «мой сын пришел, сказал, что у них в классе кто-то заболел».

Атмосфера и без того напряженная, а тут еще и это. Понять беспокойство родителей можно. Но не стоит поддаваться панике. Не нужно думать, что в школах будут скрывать, если что-то подобное произойдет? Не тот случай.

Например, пошли слухи о заразившихся школьниках в гимназии № 10. Будто бы учебное заведение закрывают на карантин, а всех ребят – на дистанционку. Откуда такие слухи? На самом деле это фейк. Нет информации ни об одном ребенке с «ковидом» в 10 гимназии.

В управлении образования Красноярска официально подтвердили только один случай, когда у школьника после 1 сентября оказался положительный текст на коронавирус. И это точно не 10 гимназия, и совсем другой район города. Третьеклассник был на торжественной линейке, а когда вернулся домой, выяснилось, что один из родственников заболел. Мальчика повели тут же сдавать тест. Со 2 сентября он на карантине, а его одноклассники временно перешли на удаленку. Остальная школа учится в обычном режиме.

За состоянием детей в школах следят медики, им измеряют температуру, в аудиториях проводится дезинфекция. На переменах классы не общаются между собой, график начала уроков – скользящий. Разумеется, риск заражения коронавирусом остается – на улицах, в общественных местах. Поэтому стоит придерживаться правил личной безопасности. В первую очередь, снабдить детей масками, чтобы они надевали их по дороге в школу и обратно. Кстати, масочный режим в Красноярском крае никто не отменял.