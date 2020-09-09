Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 сентября 2020 года: до 18 тысяч остается пара дней

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась новая информация о коронавирусе в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба на 14:00 9 сентября в регионе зарегистрировано всего 17 834 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки их количество увеличилось на 105. на долю Красноярска приходится 26, по 13 новых случаев в Ачинске и Курагинском районе.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 620,5. Темп прироста за сутки – 0,6 %. При этом регион опустился на одну ступень в общероссийском рейтинге и сегодня замыкает первую десятку субъектов страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания.

Количество выздоровевших пошло в верх: за сутки 91, всего – 14 024. К сожалению, есть и новые погибшие – 3 человека, а всего с начала пандемии – 513.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2714 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 205. Снято с медицинского наблюдения 35 083 человек, в том числе за последние сутки – 269.

Проведено тестов на коронавирус всего 841 365, из них за последние сутки 6 362.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.