«Прогуляться» по национальному парку «Красноярские Столбы» теперь можно из любой точки мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске федерального экологического проекта «Место силы» в Красноярском крае, направленного на сохранение природного наследия, повышение уровня экологической культуры горожан и развитие экологического туризма.

На первом этапе проекта МТС познакомит жителей России и других стран с «Красноярскими Столбами» при помощи видеоролика-прогулки по самому популярному маршруту национального парка «Природа – великий скульптор». Мини-фильм снят в формате «Видео 360»*. В съемках принял участие двукратный чемпион России по скалолазанию и сотрудник филиала МТС в Красноярском крае Сергей Терентьев. Вместе с ним зрители могут не только «прогуляться» по лесным тропинкам между знаменитыми скалами (Слоник, Первый и Второй Столбы, Дед, Львиные ворота, Перья), но и «совершить восхождение» на одну из скал и полюбоваться впечатляющими видами, которые открываются с вершины. Ролик будет размещен на сайте национального парка «Красноярские Столбы» и на его YouTube-канале.

Следующим этапом проекта станет выпуск книги о феномене столбизма – уникальной субкультуры, которая зародилась на «Красноярских Столбах». Книга состоит из жизнеописаний знаменитых красноярских столбистов, каждый из которых – настоящая легенда. Книгу можно будет почитать не только в обычном формате (в библиотеках региона), но и в электронном – на сайте национального парка.

«Красноярский край – край красивый и суровый, с удивительной историей и живописной природой. «Столбы» любят не только красноярцы, но и многие сибиряки. А мы хотим, чтобы об этом замечательном месте узнали ещё больше людей. Чтобы открыть «Красноярские Столбы» для жителей других регионов и стран, мы создали ознакомительный видеоролик. Это наш вклад в развитие местного экотуризма, который приобрел в последнее время особую актуальность. Мы не только рассказываем о природных жемчужинах, но и призываем сохранять их, формируем экологическую ответственность и осознанное отношение к окружающему миру, – это ещё одна из самых важных миссий нашего проекта», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

«Красноярские Столбы» обрели статус особо охраняемой природной территории по инициативе горожан. Красноярцы всем сердцем любят это место, ежегодно рекреационную зону нацпарка посещают более миллиона человек. Люди приезжают сюда, чтобы наполниться здоровьем, энергией и впечатлениями. Благодаря проекту МТС, «прогуляться» по заповедной территории и «совершить восхождение» на скалы смогут тысячи человек. Мы рады, что МТС выступила с социально значимой инициативой и запустила проект, создающий новые возможности для развития экологического просвещения и познавательного туризма», – рассказал директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

О проекте «Место силы»

Проект «Место силы» является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранение популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развитие экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.

* Формат видео «360 градусов» – видео, которое снимается с использованием всенаправленной камеры. Во время воспроизведения на обычном плоском дисплее зритель имеет контроль над направлением наблюдения, в качестве объемной панорамы.